Wohnhausbrand in Frankfurt: Sechs Verletzte, Sommerhitze erschwert Löscharbeiten

Frankfurt am Main - Eine Wohnung stand in Flammen und das Feuer drohte auf das Dach des Wohnhauses überzugreifen: Sechs Menschen wurden bei dem Brand in Frankfurt verletzt, darunter zwei Schwerverletzte.

Wohnhaus-Brand in Frankfurt-Gallus: Mehrere Menschen mussten mittels Drehleiter gerettet werden. (Symbolbild) © Montage: Florian Gürtler/TAG24, Matthias Bein/dpa

Der Alarm wurde am Mittwochnachmittag ausgelöst, wie die Frankfurter Feuerwehr auf "X" mitteilte.

Demnach brannte es in einer Wohnung in der Schwalbach Straße im Stadtteil Gallus. Als erste Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, befanden sich noch Personen in den Räumen: "Wir beginnen mit der Menschenrettung", hieß es wörtlich auf "X".

Mehrere Personen wurden demnach über eine Drehleiter gerettet. Parallel wurde mit Löscharbeiten begonnen. "Das Feuer droht auf das Dach überzugreifen", hieß es weiter.

Insgesamt sechs Menschen wurden bei dem Wohnungsbrand verletzt, zwei davon schwer. Sie alle wurden von Einsatzkräften des Rettungsdienstes versorgt. Die beiden Schwerverletzten wurden in nahe liegende Krankenhäuser gebracht.

Noch etwas später waren die Flammen unter Kontrolle. Die Löscharbeiten gestalteten sich aufgrund der hohen Temperaturen "sehr aufwändig".