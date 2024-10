Wohnhaus-Brand in Frankfurt: Feuerwehr rettet Bewohner und Katzen

Frankfurt am Main - In einer Küche im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses brach Feuer aus, zwei Menschen wurden bei dem Wohnhaus-Brand in Frankfurt am Main verletzt. Die Feuerwehr rettete neben den Hausbewohnern auch zwei Katzen .

Wohnhaus-Brand in Frankfurt-Heddernheim: Eine Wohnung im Erdgeschoss eines achtstöckigen Hauses brannte komplett aus. (Symbolbild) © dpa/Boris Rössler

Gegen 17.13 Uhr am gestrigen Montagnachmittag wurden die Brandbekämpfer alarmiert, wie die Frankfurter Feuerwehr mitteilte. Umgehend rückten Einsatzkräfte in die Bernadottestraße in Frankfurt-Heddernheim aus.

In der Küche einer Erdgeschoss-Wohnung in einem achtstöckigen Wohnhaus war kurz zuvor Feuer ausgebrochen, ergänzte die Frankfurter Polizei. Die Flammen breiteten sich in der gesamten Wohnung aus, die komplett ausbrannte.

Fünf Menschen wurden von Feuerwehrkräften mittels Drehleiter sowie über das Treppenhaus gerettet.

Auch zwei Katzen konnten aus dem Gebäude gerettet und "ihren Besitzern übergeben werden", wie ein Feuerwehrsprecher ergänzte.