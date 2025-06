Kellerbrand in Frankfurt mit vier Verletzten

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten am Freitag einen Kellerbrand in der Gaußstraße in Frankfurt-Nordend. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Der Brand brach am Freitag gegen 12.45 Uhr in Keller des Hauses Nummer 4 in der Gaußstraße aus, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Ein Bewohner des Hauses bemerkte die Flammen und alarmierte die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte waren rasch vor Ort und löschten das Feuer.

Durch den Rauch erlitten vier Hausbewohner Rauchvergiftungen, doch alle Betroffenen wurden nur jeweils leicht verletzt. "Sie wurden rettungsmedizinisch ambulant behandelt", ergänzte ein Sprecher.

Die Frankfurter Polizei hat die Ermittlungen zu dem Kellerbrand übernommen. Die Beamten "konnten nach aktuellen Ermittlungen einen technischen Defekt als Brandursache ausmachen", hieß es weiter.