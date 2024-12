27.12.2024 07:35 Wohnungsbrand in Frankfurt-Sossenheim hält Dutzende Feuerwehrleute auf Trab

Ein Brand in einer Erdgeschosswohnung in Frankfurt-Sossenheim forderte am Freitagmorgen mehrere Verletzte.

Von Angelo Cali

Frankfurt am Main - Unschöner Start in die Zeit nach den Weihnachtsfeiertagen. In den frühen Morgenstunden des heutigen Freitags kam es zu einem Wohnungsbrand im Frankfurter Stadtteil Sossenheim. Mehrere Menschen wurden verletzt. Über 60 Rettungskräfte waren im Einsatz. (Symbolfoto) © 123rf/huettenhoelscher Wie die Frankfurter Feuerwehr über "X" informierte, brach der Brand gegen 4.30 Uhr in der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses aus. Alarmierte Feuerwehrkräfte retteten sechs Personen aus den Flammen, fünf Personen kamen daraufhin ins Krankenhaus. Wiederum zwei von ihnen seien notärztlich begleitet worden. Zudem wurden zwei Personen lediglich vor Ort medizinisch betreut. Frankfurt Feuerwehreinsatz Großeinsatz an Frankfurter Schule nach Reizgas-Alarm: 30 Kinder betroffen! Gegen 5 Uhr hatten die Brandbekämpfer die Flammen unter Kontrolle. Insgesamt waren an dem Einsatz 63 Floriansjünger sowie sieben Rettungswagen und vier Notärzte beteiligt. Warum das Feuer ausbrach, müssen weitere Ermittlungen zeigen. Feuerwehr Frankfurt informiert auf X über Brand mit fünf Verletzten in Sossenheim Anwohner und Verkehrsteilnehmer wurden gebeten, den Bereich rund um den Dunantring für potenziell nachrückende Rettungskräfte freizuhalten.

