Bis 33 Grad am Sonntag! Wie lange bleibt die Hessen-Hitze noch?

Frankfurt am Main - Am morgigen Sonntag müssen sich die Hessen auf Höchstwerte von bis zu 33 Grad einstellen. Danach verspricht der Deutsche Wetterdienst (DWD) Abkühlung.

Am Sonntag zeigt das Thermometer in Frankfurt bis zu 31 Grad an, südlich wird es sogar noch heißer. © Bild-Montage: Frank Rumpenhorst/dpa, wetteronline.de

Bereits am heutigen Samstag zeigen die Thermometer 26 bis 30 Grad an. Es bleibt fast überall niederschlagsfrei, lediglich im nördlichen Bergland ist etwas Regen möglich.

In der kommenden Nacht kühlt es auf 16 bis zwölf Grad ab. Am Sonntag ist es sonnig, am Himmel zeigen sich nur ein paar Quellwolken. Die Temperaturen steigen auf 29 bis 33 Grad, wobei es im Süden am wärmsten wird. Es weht schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.

In der Nacht auf den Montag liegen die Tiefstwerte bei 19 bis 15 Grad. Es bleibt zunächst niederschlagsfrei. Tagsüber ziehen von Westen her Wolken über Hessen und im Norden kann es einzelne Regenschauer und Gewitter geben. Dann kommt es auch zu stürmische Böen. Mit 26 bis 29 Grad ist es nicht mehr ganz so heiß.

Die folgende Nacht wird mit Tiefstwerten zwischen 14 und elf Grad recht frisch. Der Dienstag beginnt wolkig, im Süden auch heiter. Im Nordosten hingegen ist die Bewölkung laut dem DWD stärker und es kann auch wieder Regen geben.