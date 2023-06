Bis zu 32 Grad: Traumhaftes Sommer-Wetter in Frankfurt und ganz Hessen am Wochenende

Offenbach am Main - Am heutigen Freitag müssen die Menschen in Darmstadt, Frankfurt und Kassel noch mit Schauern und einzelnen Gewittern rechnen, doch am Wochenende zeigt sich dann der Sommer von seiner Glanz-Seite: Sonnenschein und bis zu 32 Grad sagen die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach am Main voraus.