Das Wochenende steht vor der Tür: So wird das Wetter von Freitag bis Sonntag in Hessen

Frankfurt am Main - Das Wochenende wirft seine Schatten bereits voraus, die Vorfreude auf die freien Tage steigt. Doch spielt das Wetter in Frankfurt und dem Rest von Hessen überhaupt mit?

Das Wetter in FFM wird gut. © Montage: Fabian Sommer/dpa, Screenshot/Wetteronline.de

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) beginnt der Freitag noch vielerorts neblig. Hat sich dieser erst einmal aufgelöst, darf sich auf einen heiteren, teils aber auch wolkigen Tag eingestellt werden.

Im Norden muss am Nachmittag außerdem mit einzelnen schwachen Schauern gerechnet werden. Meist bleibt es demnach aber niederschlagsfrei.

Die Tageshöchstwerte pendeln sich bei einem schwachen bis mäßigen Wind, der aus östlichen Richtungen weht, zwischen 16 und 21 Grad ein. In Hochlagen steigt das Quecksilber auf 15 Grad.

In der Nacht zum Samstag bleibt es trocken, mit Tiefstwerten von 9 bis 4 Grad wird es aber kalt.

Der Samstag kann sich dann sehen lassen. Den Experten zufolge steigen die Temperaturen auf 21 bis 24 Grad, in höheren Lagen werden 19 erreicht. Nur das vorhandene Schauerrisiko kann die Freude etwas trüben, dieses fällt aber gering aus.

Ein schwacher, mitunter auch mäßiger, Wind aus meist nordöstlichen Richtungen rund das Gesamtbild ab.