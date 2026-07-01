Die Hitze hängt so manchem noch nach: So wird das Wetter bis zum Wochenende

Frankfurt am Main - Die Hitze hängt so manchem in Frankfurt und Hessen noch nach - oder zumindest recht hartnäckig in Wohnung oder Haus. Der Blick auf das Wetter in den kommenden Tagen und Nächten dürfte für Aufatmen sorgen.

Das Wetter in Frankfurt und Hessen dürfte vor allem Hitzegeplagten in den nächsten Tagen entgegenkommen. © Montage: Florian Wiegand/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) beginnt der Mittwoch wolkig, bis in die Mittagsstunden darf aber gebietsweise mit Auflockerungen gerechnet werden. Am Nachmittag sind den Experten zufolge erneut einzelne Schauer und Gewitter möglich.

Die Höchsttemperaturen pendeln sich bei 24 bis 28 Grad ein, es weht ein mäßiger Wind aus Nordwest.

In der Nacht zu Donnerstag kühlt es auf 14 bis 9 Grad runter. Wer also nach der Hitzewelle noch immer dabei ist, in den eigenen vier Wänden für eine angenehmere Temperatur zu sorgen, sollte sämtliche Fenster die Nacht über geöffnet lassen.

Das sollte problemlos möglich sein, da es sich um eine niederschlagsfreie Nacht handelt.