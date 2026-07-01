Die Hitze hängt so manchem noch nach: So wird das Wetter bis zum Wochenende
Frankfurt am Main - Die Hitze hängt so manchem in Frankfurt und Hessen noch nach - oder zumindest recht hartnäckig in Wohnung oder Haus. Der Blick auf das Wetter in den kommenden Tagen und Nächten dürfte für Aufatmen sorgen.
Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) beginnt der Mittwoch wolkig, bis in die Mittagsstunden darf aber gebietsweise mit Auflockerungen gerechnet werden. Am Nachmittag sind den Experten zufolge erneut einzelne Schauer und Gewitter möglich.
Die Höchsttemperaturen pendeln sich bei 24 bis 28 Grad ein, es weht ein mäßiger Wind aus Nordwest.
In der Nacht zu Donnerstag kühlt es auf 14 bis 9 Grad runter. Wer also nach der Hitzewelle noch immer dabei ist, in den eigenen vier Wänden für eine angenehmere Temperatur zu sorgen, sollte sämtliche Fenster die Nacht über geöffnet lassen.
Das sollte problemlos möglich sein, da es sich um eine niederschlagsfreie Nacht handelt.
Wettervorhersage für Donnerstag und Freitag: So wird das Wetter in Frankfurt und Hessen
Der Donnerstag präsentiert sich anschließend zunächst heiter und noch trocken. Am Nachmittag ziehen allerdings dichtere Wolkenfelder auf, die zeitweise regnerisches Wetter im Gepäck haben.
Bei einem mäßigen Wind aus West wird es wieder wärmer. Das Quecksilber steigt auf 25 bis 30 Grad. Nachts geht es hingegen runter auf 14 bis 9 Grad.
Am Freitag bleibt es dem Wetterdienst zufolge tagsüber heiter, im Norden muss bis Nachmittags allerdings noch mit Wolken gerechnet werden.
Die Höchstwerte liegen bei 22 bis 27 Grad, ein mäßiger Wind aus Nordwest rundet das Bild ab.
Titelfoto: Montage: Florian Wiegand/dpa, Screenshot/wetteronline.de