29.06.2026 13:57 Flugausfälle, Starkregen, Blitzeinschlag in Kirchturm: Unwetter treffen Hessen

In der Nacht zum Montag und den frühen Morgenstunden zogen Unwetter über Hessen hinweg. So musste der Flugbetrieb in Frankfurt dreimal unterbrochen werden.

Von Ina Welter

Frankfurt am Main - Nach der Hitzewelle der vergangenen Tage ist es in der Nacht zum Montag und in den frühen Morgenstunden auch in Hessen zu ersten Unwettern gekommen.

In der Nacht und den frühen Morgenstunden zogen Unwetter über Hessen hinweg. © Mike Seeboth/dpa Einfluss hatten diese unter anderem auf den Flugverkehr am Flughafen Frankfurt: Bis in die Morgenstunden musste der Betrieb insgesamt dreimal unterbrochen werden, wie die Pressestelle der Fraport AG mitteilte. "Da geht natürlich die Sicherheit der Fluggäste und des Personals vor", so eine Pressesprecherin gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Insgesamt hätten 100 Flüge annulliert werden müssen - davon 50 abfliegende und 50 ankommende. Einen Flug habe man über München umgeleitet. Aktuell läuft der Betrieb nach Angaben der Fraport AG normal. Wie sich das im Laufe des Tages entwickele, hänge von der weiteren Wetterlage ab. "Unsere Leitstelle steht da in engem Kontakt mit dem Deutschen Wetterdienst", so die Pressestelle.

Blitzeinschlag in Kirchturm in Maintal

In Maintal-Hochstadt schlug der Blitz in diesen Kirchturm ein. © Mike Seeboth Einen gewitterbedingten Feuerwehreinsatz gab es laut Polizei am Montagmorgen in Maintal-Hochstadt. Dort sei ein Blitz in einen Kirchturm eingeschlagen und habe einen Brand ausgelöst. Nach Angaben der Rettungsleitstelle Main-Kinzig-Kreis konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Es wurde niemand verletzt. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen seien die angrenzende Hauptstraße und weitere Zufahrtsstraßen zeitweise gesperrt worden. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt, wie ein Pressesprecher der Rettungsleitstelle mitteilte.

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