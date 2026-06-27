Erste Kommunen in Hessen schlagen bereits Alarm: Am Wochenende droht Wassernotstand

Offenbach am Main - Aufgrund der lange anhaltenden Hitzeperiode schlagen Stadt und Kreis Offenbach Alarm: An diesem Wochenende droht der Wassernotstand!

Am Wochenende erreichen die Höchstwerte in Hessen örtlich wieder über 40 Grad. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Deshalb fordert die Stadt auf ihrer Webseite sowie über die Social-Media-Kanäle die Menschen im betroffenen Gebiet dazu auf, ab sofort den Verbrauch von Wasser drastisch zu reduzieren.

Demnach habe sich die Lage seit Mittwoch deutlich verschärft und zu einem "Allzeithoch" beim Wasserverbrauch geführt. Dieser sei zurzeit doppelt so hoch wie noch zu Monatsbeginn.

Da die Kapazitäten des Wasserversorgers ZWO ausgeschöpft seien, könne nicht noch mehr Wasser gefördert werden.

Eine Hoffnung der Verantwortlichen beruht darauf, dass aufgrund des Ferienbeginns in Hessen zahlreiche Offenbacherinnen und Offenbacher am Wochenende in den Urlaub fahren und damit den Wasserverbrauch verringern würden.

Das sei eine gut denkbare Variante, teilte Offenbachs Oberbürgermeister Felix Schwenke (47) mit. Dann sei die "Lage nach Einschätzung unserer Expertinnen und Experten gut beherrschbar."