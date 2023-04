Hessen-Wetter: Wann kommt denn endlich der Frühling?!

Frankfurt am Main/Hessen - Weiterhin lässt das Frühlingswetter in ganz Hessen auf sich warten. Auch das kommende Wochenende wird apriltypisch wechselhaft, die Sonne ist dabei nur selten zu sehen.

Bei Tiefstwerten von 4 bis 1 Grad - in vereinzelten Lagen bis -2 Grad - kommt es verbreitet zu Bodenfrost.

In der Nacht zum Samstag klingen die letzten Schauer ab. Der Himmel zeigt sich gering bewölkt bis klar, im Norden zieht später stärkere Bewölkung auf.

In der Nacht zum Freitag lassen die Schauer nach. Mit 3 bis -3 Grad in Nordhessen wird es kalt und es muss verbreitet mit Straßenglätte gerechnet werden.

Bei Höchstwerten von 10 bis 13 Grad zeigt sich der heutige Donnerstag laut dem Deutschen Wetterdienst regnerisch, am Nachmittag sind einzelne Gewitter möglich. Es weht ein mäßiger Wind aus Südwest, der später auf West dreht. Im Bergland und in Gewitternähe sind starke Böen möglich.

Am Samstag zieht von Nordosten her erneut Regen über Hessen. Bei Höchstwerten von 8 bis 12 Grad wehr ein mäßiger bis frischer, teilweise böiger Wind aus Nordwest. Bei 8 bis 5 Grad bleibt es in der Nacht zum Sonntag regnerisch.

Wechselnd bis stark bewölkt mit Regenschauern beginnt auch der Tag, in dessen Verlauf das Thermometer auf 12 bis 15 Grad klettert. Erst in der Nacht zum Montag klingen bei Tiefstwerten zwischen 6 und 4 Grad die Schauer langsam ab und es lockert zunehmend auf.