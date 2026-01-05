Kalt, richtig kalt! Wetter in Hessen sorgt diese Woche nicht für große Freudensprünge
Frankfurt am Main - Der Auftakt in die neue Woche neigt sich langsam seinem Ende entgegen. Zeit, um einen Blick auf das Wetter in Frankfurt und dem Rest von Hessen in den kommenden Tagen zu werfen.
Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) fällt die Nacht von Montag auf Dienstag stark bewölkt bis bedeckt aus. Gebietsweise kommt es zu Schneefall.
Richtig kalt wird es auch einmal mehr.
Die Tiefstwerte liegen der Prognose zufolge bei -3 bis -7 Grad, in Hochlagen sogar bei -9 Grad! Es weht ein meist schwacher Wind aus Süd bis Südwest.
Der Dienstag präsentiert sich anschließend wenig erfreulich wechselnd bis stark bewölkt. Stellenweise fallen ein paar Schneeflocken. Ansonsten bleibt es bei anhaltendem Dauerfrost aber niederschlagsfrei.
Die Höchstwerte pendeln sich zwischen -4 und 0 Grad ein. In höheren Lagen sind nur -6 Grad drin. Ein schwacher bis maximal mäßiger Wind aus Südwest rundet das Gesamtbild beim Wetter ab.
In der Nacht zu Mittwoch wechseln sich starke und geringe Bewölkung ab, vereinzelt sind Schneeschauer möglich. Die Temperaturen fallen auf -4 bis -9 Grad, es kann sich Nebel bilden. Achtung: Örtlich muss mit Glätte gerechnet werden.
Wettervorhersage für Frankfurt und Hessen: So wird das Wetter am Mittwoch und Donnerstag
Am Mittwoch wird es laut den Meteorologen etwas freundlicher. Sogar die Sonne lässt sich blicken. Im Tagesverlauf zieht jedoch von Westen eine stärkere Bewölkung auf. Ab dem Abend kommt es dann im hessischen Westen zu Schneefällen mitsamt Glätte.
Der Dauerfrost hält den Wetterexperten zufolge an. Zwischen -3 und 0 Grad sowie in Hochlagen -6 Grad sind bei nur mäßigem Süd- bis Südwestwind, der in höheren Lagen böig auffrischen kann, zu erwarten.
In der Nacht zu Donnerstag tritt von Nordwesten her eine teils starke Bewölkung in Hessen auf und es fällt zeitweise etwas Schnee. Die Tiefstwerte liegen bei -3 bis -6 Grad, in Hochlagen bei -8 Grad.
Verbreitet kann es durch Schnee, überfrierende Nässe oder Schneematsch wieder glatt werden.
Bei etwas höheren Höchstwerten zwischen -1 und 3 Grad sowie in einzelnen Hochlagen -4 Grad, wird es am Donnerstag stark bewölkt. Außerdem kommt es vereinzelt zu Schneeschauern und im Tagesverlauf von Westen her auch zu Schneefällen, die anschließend wenig erfreulich in Schneeregen oder Regen übergehen. Durch gefrierenden Regen ist zudem Glatteis möglich.
Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus südlichen Richtungen - mit teilweise stürmischen Böen in Hochlagen.
