Kalt, richtig kalt! Wetter in Hessen sorgt diese Woche nicht für große Freudensprünge

Frankfurt am Main - Der Auftakt in die neue Woche neigt sich langsam seinem Ende entgegen. Zeit, um einen Blick auf das Wetter in Frankfurt und dem Rest von Hessen in den kommenden Tagen zu werfen.

In Frankfurt und dem Rest von Hessen bleibt es in den nächsten Tagen zum Leidwesen vieler richtig kalt. © Montage: Andreas Arnold/dpa, Screenshot/Wetteronline.de

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) fällt die Nacht von Montag auf Dienstag stark bewölkt bis bedeckt aus. Gebietsweise kommt es zu Schneefall.

Richtig kalt wird es auch einmal mehr.

Die Tiefstwerte liegen der Prognose zufolge bei -3 bis -7 Grad, in Hochlagen sogar bei -9 Grad! Es weht ein meist schwacher Wind aus Süd bis Südwest.

Der Dienstag präsentiert sich anschließend wenig erfreulich wechselnd bis stark bewölkt. Stellenweise fallen ein paar Schneeflocken. Ansonsten bleibt es bei anhaltendem Dauerfrost aber niederschlagsfrei.

Die Höchstwerte pendeln sich zwischen -4 und 0 Grad ein. In höheren Lagen sind nur -6 Grad drin. Ein schwacher bis maximal mäßiger Wind aus Südwest rundet das Gesamtbild beim Wetter ab.

In der Nacht zu Mittwoch wechseln sich starke und geringe Bewölkung ab, vereinzelt sind Schneeschauer möglich. Die Temperaturen fallen auf -4 bis -9 Grad, es kann sich Nebel bilden. Achtung: Örtlich muss mit Glätte gerechnet werden.