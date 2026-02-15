Es regnet nicht nur Bonbons: So wird das Wetter am Rosenmontag

Frankfurt am Main - Das wird allen, die sich auf den Rosenmontag in Hessen freuen, nicht gefallen: Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) dürfte das Wetter zum Wochenbeginn zum Dämpfer werden.

Das Wetter in Hessen ist am Montag alles andere als Narren-freundlich. © Montage: Oliver Killig/dpa-Zentralbild/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Den Meteorologen zufolge müssen sich die Narren auf einen wechselnd bis stark bewölkten Montag einstellen, an dem zeitweise Schauer - vereinzelt mit Graupelgewittern - auf dem Programm stehen. Im Bergland kann sogar Schneefall die Laune trüben.

Die Höchstwerte fallen entsprechend ernüchternd aus, pendeln sich zwischen 3 und 9 Grad ein, wobei es im Süden noch am wärmsten wird. Dazu weht ein meist nur mäßiger Wind aus West bis Südwest.

Achtung: Vor allem bei Schauern sowie Gewittern sind in Hessen aber jedoch starke Böen möglich!

Die Prognose für Dienstag dürfte die Stimmung leider nicht verbessern. Erneut erwartet die Hessen ein wolkig bis teils stark bewölkter Tag, an dem schauerartige Niederschläge vorhergesagt sind.

Im Tiefland regnet es, im Bergland sowie im Norden kommt es zu Schneeregen oder Schnee.