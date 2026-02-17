Gibt es die Sonne noch? So wird das Wetter in Hessen von Dienstag bis zum Wochenende
Frankfurt am Main - Wolken, Regen, Schnee: Das Wetter in Frankfurt und dem Rest von Hessen hatte es zum Wochenstart sehr zum Unmut vieler Narren in sich. Auch die Prognose von Dienstag bis zum Wochenende sieht nicht besser aus.
Dem Deutschen Wetterdienst zufolge präsentiert sich der Dienstag meist stark bewölkt. Es muss mit schauerartigen Niederschlägen gerechnet werden.
Im Tiefland regnet es, im Bergland bestimmen laut den Experten Schneeregen oder Schnee das triste Bild. Vereinzelt können Graupelgewitter auftreten.
Achtung: Es kann dementsprechend glatt werden!
Die Höchstwerte pendeln sich zwischen 3 und 7 Grad ein, im höheren Bergland wird die Marke von 0 Grad knapp nicht geknackt. Ein mäßiger Wind aus Südwest und später West bis Nordwest rundet das Gesamtbild ab. Bei Schauern und Gewittern sind örtlich auch starke bis stürmische Böen möglich.
Der Mittwoch steht dem Dienstag anschließend in nichts nach - und das leider im negativen Sinn.
Die Schauer klingen zwar ab, es bleibt aber wechselnd bewölkt. Mit 1 bis 6 Grad und maximal -2 in Hochlagen sinken die Temperaturen gar noch ein wenig. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus wechselnden Richtungen.
Wettervorhersage für Frankfurt und Hessen: So wird das Wetter am Donnerstag und Freitag
Der Prognose für Donnerstag nach müssen sich die Menschen in Hessen leider erneut auf einen stark bewölkten bis bedeckten Tag einstellen, im Süden zudem einmal mehr auf Schneeregen oder Schnee.
Wieder gilt höchste Vorsicht, Straßen können bei Höchstwerten von -2 bis 2 Grad teils glatt sein.
Der Wind kommt aus Nordost und fällt mäßig aus, in Hochlagen sind allerdings starke Böen möglich.
Der Freitag startet zunächst meist sonnig und somit freundlicher als die Tage zuvor. Am Nachmittag ziehen laut DWD von Westen her aber Wolken auf.
Immerhin: Es soll niederschlagsfrei bleiben. Die Temperaturen steigen leicht auf 1 bis 5 Grad, in höheren Lagen werden -2 Grad erreicht. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südost bis Süd.
Titelfoto: Montage: Boris Roessler/dpa, Screenshot/Wetteronline.de