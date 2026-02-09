Regenschirm besser nicht vergessen! So wird das Wetter von Montag bis Donnerstag
Frankfurt am Main - Irgendwie passend zur Stimmung bei vielen: Der Start in die neue Woche fällt in Hessen trist aus.
Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) beginnt der Montag vielerorts neblig, die Sichtweite kann teils sogar unter die Marke von 150 Metern fallen.
Den Experten zufolge können sich leichter Frost und Glätte dazugesellen. Im weiteren Verlauf des Tages steigen die Temperaturen dann auf 4 bis 8 Grad, im Bergland pendeln sie sich bei 3 Grad ein.
Immerhin: Trotz meist starker Bewölkung bleibt der Wochenauftakt niederschlagsfrei.
Ein schwacher, teilweise allerdings auch mäßiger Wind um Ost rundet das triste Gesamtbild ab.
Auch der Dienstag beginnt laut den Meteorologen örtlich mit Nebelfeldern. Danach wird es wolkig, im Tagesverlauf stark bewölkt. Im Süden fällt gebietsweise leichter Regen, der sich am Abend nordostwärts ausbreitet.
Bei den Höchstwerten verändert sich bei schwachem, teils mäßigem Wind aus Ost bis Südost mit 4 bis 9 Grad wenig.
Wetter in Frankfurt und Hessen: Besserung zur Wochenmitte in Sicht? Leider nein!
Wer am Mittwoch auf Besserung hofft, wird leider enttäuscht. Zwar steigen die Temperaturen mit Werten zwischen 6 Grad im Nordosten und 11 Grad im Rhein-Main-Gebiet an, es bleibt aber bedeckt und regnerisch - zeitweise schauerartig verstärkt.
Dazu weht ein mäßiger Wind aus Südwest. Achtung: Im Bergland sind vereinzelt starke Böen möglich.
Stark bewölkt bis bedeckt und dazu regnerisch wird es laut den Wetterexperten auch am Donnerstag.
Bei mäßigem Wind aus südlichen Richtungen, der im Tagesverlauf auf West dreht, ist demnach mit Höchstwerten von 8 bis 12 Grad zu rechnen.
Titelfoto: Montage: Boris Roessler/dpa, Screenshot/Wetteronline.de