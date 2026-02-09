Regenschirm besser nicht vergessen! So wird das Wetter von Montag bis Donnerstag

Irgendwie passend zur Stimmung bei vielen: Der Start in die neue Woche fällt in Hessen trist aus.

Von Jan Höfling

Frankfurt am Main - Irgendwie passend zur Stimmung bei vielen: Der Start in die neue Woche fällt in Hessen trist aus.

Das Wetter in Frankfurt und dem Rest von Hessen zeigt sich derzeit nicht von seiner angenehmen Seite.
Das Wetter in Frankfurt und dem Rest von Hessen zeigt sich derzeit nicht von seiner angenehmen Seite.  © Montage: Boris Roessler/dpa, Screenshot/Wetteronline.de

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) beginnt der Montag vielerorts neblig, die Sichtweite kann teils sogar unter die Marke von 150 Metern fallen.

Den Experten zufolge können sich leichter Frost und Glätte dazugesellen. Im weiteren Verlauf des Tages steigen die Temperaturen dann auf 4 bis 8 Grad, im Bergland pendeln sie sich bei 3 Grad ein.

Immerhin: Trotz meist starker Bewölkung bleibt der Wochenauftakt niederschlagsfrei.

Kalt, richtig kalt! Wetter in Hessen sorgt diese Woche nicht für große Freudensprünge
Frankfurt Wetter Kalt, richtig kalt! Wetter in Hessen sorgt diese Woche nicht für große Freudensprünge

Ein schwacher, teilweise allerdings auch mäßiger Wind um Ost rundet das triste Gesamtbild ab.

Auch der Dienstag beginnt laut den Meteorologen örtlich mit Nebelfeldern. Danach wird es wolkig, im Tagesverlauf stark bewölkt. Im Süden fällt gebietsweise leichter Regen, der sich am Abend nordostwärts ausbreitet.

Bei den Höchstwerten verändert sich bei schwachem, teils mäßigem Wind aus Ost bis Südost mit 4 bis 9 Grad wenig.

Wetter in Frankfurt und Hessen: Besserung zur Wochenmitte in Sicht? Leider nein!

Wolken und Regen bestimmen öfters das Bild.
Wolken und Regen bestimmen öfters das Bild.  © Arne Dedert/dpa

Wer am Mittwoch auf Besserung hofft, wird leider enttäuscht. Zwar steigen die Temperaturen mit Werten zwischen 6 Grad im Nordosten und 11 Grad im Rhein-Main-Gebiet an, es bleibt aber bedeckt und regnerisch - zeitweise schauerartig verstärkt.

Dazu weht ein mäßiger Wind aus Südwest. Achtung: Im Bergland sind vereinzelt starke Böen möglich.

Stark bewölkt bis bedeckt und dazu regnerisch wird es laut den Wetterexperten auch am Donnerstag.

Da möchte man am liebsten im Bett bleiben! So wird das Wetter in dieser Woche
Frankfurt Wetter Da möchte man am liebsten im Bett bleiben! So wird das Wetter in dieser Woche

Bei mäßigem Wind aus südlichen Richtungen, der im Tagesverlauf auf West dreht, ist demnach mit Höchstwerten von 8 bis 12 Grad zu rechnen.

Titelfoto: Montage: Boris Roessler/dpa, Screenshot/Wetteronline.de

Mehr zum Thema Frankfurt Wetter: