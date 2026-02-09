Regenschirm besser nicht vergessen! So wird das Wetter von Montag bis Donnerstag

Frankfurt am Main - Irgendwie passend zur Stimmung bei vielen: Der Start in die neue Woche fällt in Hessen trist aus.

Das Wetter in Frankfurt und dem Rest von Hessen zeigt sich derzeit nicht von seiner angenehmen Seite. © Montage: Boris Roessler/dpa, Screenshot/Wetteronline.de

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) beginnt der Montag vielerorts neblig, die Sichtweite kann teils sogar unter die Marke von 150 Metern fallen.

Den Experten zufolge können sich leichter Frost und Glätte dazugesellen. Im weiteren Verlauf des Tages steigen die Temperaturen dann auf 4 bis 8 Grad, im Bergland pendeln sie sich bei 3 Grad ein.

Immerhin: Trotz meist starker Bewölkung bleibt der Wochenauftakt niederschlagsfrei.

Ein schwacher, teilweise allerdings auch mäßiger Wind um Ost rundet das triste Gesamtbild ab.

Auch der Dienstag beginnt laut den Meteorologen örtlich mit Nebelfeldern. Danach wird es wolkig, im Tagesverlauf stark bewölkt. Im Süden fällt gebietsweise leichter Regen, der sich am Abend nordostwärts ausbreitet.

Bei den Höchstwerten verändert sich bei schwachem, teils mäßigem Wind aus Ost bis Südost mit 4 bis 9 Grad wenig.

