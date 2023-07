Nach Hitze-Hammer am Sonntag: Wann kommt die Abkühlung?

Frankfurt am Main/Hessen - Nachdem an diesem Wochenende Höchstwerte bis 36 Grad in Hessen erreicht werden, gibt es für die kommende Woche laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ein wenig Entwarnung. Es bleibt aber trotzdem heiß.

Am Wochenende leiden auch die Hunde unter der Hitze. Zum Beginn der neuen Woche wird es dann etwas weniger heiß in Hessen. © Bild-Momntage: Frank Rumpenhorst/dpa, wetteronline.de

Bereits am heutigen Samstag zeigen die Thermometer in Hessen 32 bis 35 Grad an. Dabei sind vereinzelte Gewitter mit Sturmböen möglich. In der Nacht zum Sonntag kühlt es auf 19 bis 15 Grad ab - in den Ballungsräumen sinken die Temperaturen nur auf 20 Grad.

Der Sonntag zeigt sich zumeist heiter bis sonnig. Mit 33 bis 36 Grad wird es noch etwas heißer. Ab Nachmittag steigt dann vor allem im Westen Hessens die Wahrscheinlichkeit auf Schauer und Gewitter. Unwetter sind laut dem DWD nicht auszuschließen.

Auch in der Nacht zum Montag kann es bei Tiefstwerten von 19 bis 16 Grad weitere Gewitter geben. Der Montag zeigt sich dann teilweise wechselnd bewölkt, teilweise heiter bei geringer Schauer-Wahrscheinlichkeit. Die Quecksilbersäulen der Thermometer steigen "nur" noch auf 27 bis 32 Grad.

Die Tiefstwerte in der folgenden Nacht liegen zwischen 18 und 15 Grad. Der Dienstag beginnt gering bewölkt.