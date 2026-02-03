Schneefall und Glatteis: Schulausfälle in Hessen am Mittwoch möglich

Frankfurt am Main/Kassel/Hessen - Wegen starken Schneefalls und Glatteis-Warnungen für Teile Hessens müssen sich Schülerinnen und Schüler auf Unterrichtsausfälle an diesem Mittwoch einstellen.

Am Mittwoch könnten in Hessen viele Stühle in den Klassenzimmern leer bleiben. (Symbolbild) © Michael Brandt/dpa

Hessenweit könne es zu einem witterungsbedingten Ausfall des Präsenzunterrichts kommen, teilte das Innenministerium mit.

Eltern und Schüler wurden gebeten, sich über die jeweilige Schule sowie deren Homepages, über Elternbriefe und digitale Lernplattformen zu informieren, ob auch die Schule Ihres Kindes betroffen ist.

In Teilen Hessens hatte gegen Mittag starker Schneefall eingesetzt, was zu zahlreichen Unfälle, liegengebliebene Lastwagen und kilometerlange Staus auf den Straßen führte.

Der Deutsche Wetterdienst gab zudem am Abend für den Regierungsbezirk Kassel eine amtliche Unwetterwarnung vor Glatteis ab 21 Uhr heraus.