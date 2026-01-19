Schön warm einpacken ist in Hessen angesagt! Wir frösteln uns durch die Woche

Frankfurt am Main - Frost, gebietsweise Glätte und Nebel: Was für ein Start in die neue Woche! Freudensprünge dürfte beim Blick auf das Wetter in Frankfurt und dem Rest von Hessen am Montag wohl sicherlich niemand wirklich machen.

Es bleibt vorerst richtig kalt. © Montage: Andreas Arnold/dpa, Screenshot/Wetteronline.de

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) lässt sich nach einer teils zähen Nebelauflösung im Laufe des Tages allerdings immerhin fast überall die Sonne blicken. Im Südwesten kann es mancherorts jedoch auch den ganzen Montag über neblig-trüb bleiben.

Den Experten zufolge bleibt es niederschlagsfrei, die Höchstwerte steigen auf lediglich 1 bis 5 Grad. Dazu weht ein schwacher, vereinzelt mäßiger Wind aus Südost bis Süd. In den Hochlagen der Rhön kann es zu starken bis stürmischen Böen kommen.



In der Nacht zu Dienstag fallen die Temperaturen bei vielerorts klarem Himmel auf -4 bis -8 Grad, mit Niederschlägen muss nicht gerechnet werden. Es kann allerdings örtlich dennoch auch glatt werden.

Der Dienstag präsentiert sich anschließend nach Nebelauflösung verbreitet sonnig und niederschlagsfrei. Mit 2 bis 5 Grad ändert sich an den Höchstwerten kaum etwas. Ein meist schwacher Wind aus südöstlichen Richtungen rundet das Bild ab.

Die Nacht zum Mittwoch fällt überwiegend klar aus, am Rhein kann es laut den Meteorologen mitunter neblig werden. Bei Tiefstwerten von -4 bis -9 Grad kann es vereinzelt erneut zu Glätte kommen - es gilt also morgens höchste Vorsicht!

