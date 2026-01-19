Schön warm einpacken ist in Hessen angesagt! Wir frösteln uns durch die Woche
Frankfurt am Main - Frost, gebietsweise Glätte und Nebel: Was für ein Start in die neue Woche! Freudensprünge dürfte beim Blick auf das Wetter in Frankfurt und dem Rest von Hessen am Montag wohl sicherlich niemand wirklich machen.
Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) lässt sich nach einer teils zähen Nebelauflösung im Laufe des Tages allerdings immerhin fast überall die Sonne blicken. Im Südwesten kann es mancherorts jedoch auch den ganzen Montag über neblig-trüb bleiben.
Den Experten zufolge bleibt es niederschlagsfrei, die Höchstwerte steigen auf lediglich 1 bis 5 Grad. Dazu weht ein schwacher, vereinzelt mäßiger Wind aus Südost bis Süd. In den Hochlagen der Rhön kann es zu starken bis stürmischen Böen kommen.
In der Nacht zu Dienstag fallen die Temperaturen bei vielerorts klarem Himmel auf -4 bis -8 Grad, mit Niederschlägen muss nicht gerechnet werden. Es kann allerdings örtlich dennoch auch glatt werden.
Der Dienstag präsentiert sich anschließend nach Nebelauflösung verbreitet sonnig und niederschlagsfrei. Mit 2 bis 5 Grad ändert sich an den Höchstwerten kaum etwas. Ein meist schwacher Wind aus südöstlichen Richtungen rundet das Bild ab.
Die Nacht zum Mittwoch fällt überwiegend klar aus, am Rhein kann es laut den Meteorologen mitunter neblig werden. Bei Tiefstwerten von -4 bis -9 Grad kann es vereinzelt erneut zu Glätte kommen - es gilt also morgens höchste Vorsicht!
Wettervorhersage für Frankfurt und Hessen: So fällt die Prognose für Mittwoch und Donnerstag aus
Auch am Mittwoch ändert sich am Wetter wenig. Die Menschen in Hessen dürfen sich auf einen verbreitet heiteren bis sonnigen und einmal mehr niederschlagsfreien Tag einstellen. Am Rhein ist demnach zäher Nebel oder Hochnebel möglich.
Es weht bei 0 bis 4 Grad ein schwacher Südostwind.
Da es in der Nacht zu Donnerstag mit -3 bis -9 Grad erneut frostig wird, kann es vereinzelt glatt werden.
Der Donnerstag selbst zeigt sich dann mit zwei Gesichtern. Laut dem Wetterdienst wird es teils wolkig, teils heiter. Es soll wenigstens auch am vierten Tag der Woche niederschlagsfrei bleiben.
Abgerundet wird das triste Gesamtbild von Höchstwerten zwischen 0 und 4 Grad und einem schwachen Wind um Ost.
Titelfoto: Montage: Andreas Arnold/dpa, Screenshot/Wetteronline.de