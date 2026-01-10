Klirrende Kälte hat Hessen fest im Klammergriff: Das erwartet uns am Wochenende und zum Wochenstart

Frankfurt am Main - Wochenende! Sturmtief "Elli" treibt in Deutschland weiter sein Unwesen , glücklicherweise erwischt es Hessen weit weniger hart als beispielsweise den Norden. Anlass zur Freude gibt das Wetter jedoch auch bei uns nicht.

In Hessen kann es am Wochenende und zum Start in die Woche aufgrund des Winter-Wetters glatt werden. © Montage: Uwe Zucchi/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) startet der Samstag zunächst bedeckt und verbreitet mit einem leichten Schneefall, der im Bergland teils auch etwas stärker ausfallen kann. Im Süden fällt den Meteorologen zufolge anfangs noch Regen.

Am Vormittag ist dann mit einem abklingenden Niederschlag und nachfolgenden Aufheiterungen im Norden zu rechnen, am Abend in Südhessen.

Die Höchstwerte liegen zunächst bei -3 bis 2 Grad, pendeln sich im Verlauf des Tages allerdings bei leichtem bis mäßigen Frost bei -7 bis 0 Grad an. Ein mäßiger Nordwind rundet das Gesamtbild ab.

In der Nacht auf Sonntag, die gering bis wechselnd bewölkt ausfällt, bleibt es niederschlagsfrei. Es wird allerdings mit -7 bis -13 Grad richtig Kalt in Hessen.

Achtung: Die Wetterexperten warnen vor verbreiteter Glätte!