Klirrende Kälte hat Hessen fest im Klammergriff: Das erwartet uns am Wochenende und zum Wochenstart
Frankfurt am Main - Wochenende! Sturmtief "Elli" treibt in Deutschland weiter sein Unwesen, glücklicherweise erwischt es Hessen weit weniger hart als beispielsweise den Norden. Anlass zur Freude gibt das Wetter jedoch auch bei uns nicht.
Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) startet der Samstag zunächst bedeckt und verbreitet mit einem leichten Schneefall, der im Bergland teils auch etwas stärker ausfallen kann. Im Süden fällt den Meteorologen zufolge anfangs noch Regen.
Am Vormittag ist dann mit einem abklingenden Niederschlag und nachfolgenden Aufheiterungen im Norden zu rechnen, am Abend in Südhessen.
Die Höchstwerte liegen zunächst bei -3 bis 2 Grad, pendeln sich im Verlauf des Tages allerdings bei leichtem bis mäßigen Frost bei -7 bis 0 Grad an. Ein mäßiger Nordwind rundet das Gesamtbild ab.
In der Nacht auf Sonntag, die gering bis wechselnd bewölkt ausfällt, bleibt es niederschlagsfrei. Es wird allerdings mit -7 bis -13 Grad richtig Kalt in Hessen.
Achtung: Die Wetterexperten warnen vor verbreiteter Glätte!
Wettervorhersage für Frankfurt und Hessen am Sonntag und zum Start in die neue Woche
Am Sonntag bleibt es laut Prognose weitgehend heiter und niederschlagsfrei. Die klirrende Kälte hat das Land allerdings weiterhin unerbittlich im Griff.
Bei maximal -1 bis -5 Grad herrscht Dauerfrost. In höheren Lagen muss man sich sogar auf bis zu -8 Grad einstellen. Dazu weht ein schwacher Wind um Südost oder aus unterschiedlichen Richtungen.
Die Nacht zu Montag fällt mit -8 bis -15 Grad (!) nochmals einen Tick kälter aus als die vorherige.
Wenig überraschend muss mit Glätte gerechnet werden, da vor allem ausgangs der Nacht von Westen her stärkere Bewölkung und Schneefälle keinesfalls ausgeschlossen werden können.
Anschließend legt die neue Woche stark bewölkt und zeitweise mit teils kräftigen Niederschlägen los - zunächst in Form von Schnee, der allerdings rasch in gefrierenden Regen übergeht. Die Höchsttemperatur liegen bei -1 bis 3 Grad. Dazu gesellt sich ein mäßiger Wind, im Bergland sind starke bis stürmische Böen aus südlichen Richtungen möglich.
Titelfoto: Montage: Uwe Zucchi/dpa, Screenshot/wetteronline.de