Trister Start, Lichtblick zum Abschluss: So wird das Wetter in Hessen heute und am Wochenende
Frankfurt am Main - Es ist Freitag, das letzte Wochenende vor den Weihnachtsfeiertagen wirft seine Schatten bereits voraus. Zeit, um einen genaueren Blick auf das Wetter in Frankfurt und dem Rest von Hessen zu werfen.
Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) müssen sich die Menschen am Freitag auf einen tristen Tag mit einer verbreitet starken Bewölkung einstellen.
Ab dem Vormittag fällt den Experten zufolge von Nordwesten her meist leichter, örtlich aber auch mäßiger Regen, im Tagesverlauf im Mittelgebirge sowie weiter südostwärts ausweitender leichter.
Die Temperaturen steigen auf für diese Jahreszeit milde neun bis zwölf Grad ein. In höheren Lagen werden hingegen nur sieben Grad erreicht. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind um Südwest.
Der Samstag sorgt eher nicht für Freudensprünge. Dieser präsentiert sich überwiegend stark bewölkt, dunstig und vor allem im Bergland oft neblig-trüb.
Im Süden bleibt es laut Prognose niederschlagsfrei, im Norden fällt etwas Regen. Die Höchstwerte verändern sich geringfügig. Gerechnet werden kann bei schwachem Wind aus östlichen Richtungen mit sieben bis zehn, in Hochlagen mit sechs Grad.
Zum Abschluss des Wochenendes lässt sich dann auch mal die Sonne in Hessen blicken. Am Sonntag wird es heiter bis wolkig und bei vier bis acht Grad sowie einem schwachen bis mäßigen Wind aus Nordost bis Ost niederschlagsfrei.
