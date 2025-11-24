Wir bibbern uns in die neue Woche: So wird in Hessen jetzt das Wetter

Frankfurt am Main - Was für ein eisiger Auftakt in die neue Woche! In Hessen startet der Montag laut dem Deutschen Wetterdienst mit Frost, Glätte und Nebel. Aufgrund überfrierender Nässe gilt entsprechend besondere Vorsicht.

In Frankfurt und dem Rest von Hessen zeigt sich das Wetter zum Wochenstart von seiner winterlichen Seite. © Montage: Andreas Arnold/dpa, Screenshot/Wetteronline.de

Tagsüber muss den Wetterexperten zufolge dann bei einem meist stark bewölkten bis bedeckten Himmel mit Schauern oder schauerartigem Regen gerechnet werden, in höheren Lagen vielerorts außerdem mit Schneeregen oder auch Schnee.

Die Höchsttemperaturen pendeln sich zwischen drei und sechs Grad ein, im höheren Bergland werden demnach maximal zwei Grad erreicht.

Ein mäßiger Wind aus Süd bis Südwest rundet das extrem triste Gesamtbild zum Wochenanfang ab.

In der Nacht zu Dienstag kann es mitunter zu schauerartigem Regen kommen. Schneeregen und Schnee sorgen in höheren Lagen für Glätte. In Osthessen könnte gefrierender Regen zum Problem für alle werden, die früh aus dem Haus müssen.

Die Tiefstwerte pendeln sich bei drei bis einem Grad ein, im höheren Bergland bei bis zu minus zwei Grad.

