So viele Tornados wirbelten in diesem Jahr durch Hessen

Offenbach am Main - In Hessen hat es in diesem Jahr vier bestätigte Tornados gegeben. Weitere Verdachtsfälle gebe es darüber hinaus nicht, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Typisch für einen Tornado ist ein rüsselartiger Wolkenschlauch, der bis zum Boden reicht. (Archivbild) © 123RF/danross

Ein Tornado ist ein Wirbelsturm, der bei großen Temperaturunterschieden über dem Festland entsteht und in Mitteleuropa häufig zusammen mit Gewittern auftritt.

Dabei reicht aus der Gewitterwolke ein rüsselartiger Wolkenschlauch bis zum Boden. "Bodenkontakt ist hier ein entscheidendes Kriterium, da dieser den Tornado definiert", so der DWD.

In ganz Deutschland seien bisher 42 Tornados bestätigt worden, dazu kommen sechs Verdachtsfälle. 2025 sei damit ein durchschnittliches Tornado-Jahr, so die Meteorologen.

Im Mittel würden knapp 50 Tornados pro Jahr in der Bundesrepublik registriert. Mitunter komme es bei einzelnen besonderen Wettereignissen zu mehreren Tornados in kurzer Zeit.