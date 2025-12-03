Achtung, es kann richtig glatt werden! Dieses Wetter erwartet uns in Hessen

Frankfurt am Main - Der Mittwoch ist fast vorbei, der nächste Schritt in Richtung Wochenende gemacht. Noch stehen aber zwei Tage an. Wer am Donnerstag früh zur Arbeit muss, sollte unbedingt einen Blick auf das Wetter werfen.

Es kann am Donnerstag und an den Tagen danach vor allem morgens gefährlich glatt werden. © Montage: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert für die Nacht in Hessen frostige Temperaturen von null bis minus drei Grad. Es kann glatt werden, vor allem im Osten muss durch überfrierende Nebelnässe mit einer Rutschpartie am Morgen gerechnet werden.

Im Verlauf des Tages bleibt es den Meteorologen zufolge stark bewölkt bis bedeckt, aber immerhin meist trocken. Die Höchstwerte pendeln sich bei zwei bis fünf Grad ein, in höheren Lagen um den Gefrierpunkt. Es kann also mitunter glatt werden.

Ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südost rundet das triste und wenig winterliche Gesamtbild ab.

Wechselnd bis stark bewölkt fällt auch die Nacht zum Freitag aus, lokal kommt Sprühregen dazu.

Bei Temperaturen von zwei bis minus zwei Grad sowie minus drei Grad in Hochlagen herrscht erneut Glättegefahr.