Achtung, es kann richtig glatt werden! Dieses Wetter erwartet uns in Hessen
Frankfurt am Main - Der Mittwoch ist fast vorbei, der nächste Schritt in Richtung Wochenende gemacht. Noch stehen aber zwei Tage an. Wer am Donnerstag früh zur Arbeit muss, sollte unbedingt einen Blick auf das Wetter werfen.
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert für die Nacht in Hessen frostige Temperaturen von null bis minus drei Grad. Es kann glatt werden, vor allem im Osten muss durch überfrierende Nebelnässe mit einer Rutschpartie am Morgen gerechnet werden.
Im Verlauf des Tages bleibt es den Meteorologen zufolge stark bewölkt bis bedeckt, aber immerhin meist trocken. Die Höchstwerte pendeln sich bei zwei bis fünf Grad ein, in höheren Lagen um den Gefrierpunkt. Es kann also mitunter glatt werden.
Ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südost rundet das triste und wenig winterliche Gesamtbild ab.
Wechselnd bis stark bewölkt fällt auch die Nacht zum Freitag aus, lokal kommt Sprühregen dazu.
Bei Temperaturen von zwei bis minus zwei Grad sowie minus drei Grad in Hochlagen herrscht erneut Glättegefahr.
Wettervorhersage für Hessen am Freitag und Samstag sorgt nicht für Freudensprünge
Der Freitag präsentiert sich anschließend laut den Wetterexperten stark bewölkt und überwiegend niederschlagsfrei. Das Quecksilber steigt auf drei bis sechs Grad, im Bergland nur auf null Grad.
Dazu gesellt sich ein schwacher bis mäßiger Wind, der demnach aus südlichen Richtungen weht.
Die Nacht zum Start ins Wochenende zeigt sich bei zwei bis minus zwei Grad sowie einer örtlichen Glättegefahr einmal mehr von der eisigen Seite.
Wer für die freien Tage auf eine Wetterbesserung gehofft hat, wird enttäuscht. Eine starke Bewölkung und Regen drücken die Laune, selbst wenn es mit vier bis acht Grad wohl etwas angenehmer wird.
Es weht ein mäßiger Südwestwind, vor allem im Bergland sind zeitweise starke bis stürmische Böen möglich.
Titelfoto: Montage: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa, Screenshot/wetteronline.de