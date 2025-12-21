Weiße Pracht? Fehlanzeige! So wird das Wetter in Hessen vom Wochenstart bis zum Heiligabend

Das Wochenende ist fast vorbei, in wenigen Tagen ist Heiligabend. Wer in Hessen die Hoffnung auf ein Fest mit Schnee noch nicht aufgegeben hat, muss stark sein.

Von Jan Höfling

Frankfurt am Main - Das Wochenende ist fast vorbei, in wenigen Tagen ist Heiligabend. Wer in Hessen die Hoffnung auf ein Fest mit Schnee noch nicht aufgegeben hat, muss stark sein - oder in den Bergen wohnen.

Weiße Weihnachten? Davon können die Menschen in Hessen in diesem Jahr nur träumen.
Weiße Weihnachten? Davon können die Menschen in Hessen in diesem Jahr nur träumen.  © Montage: Federico Gambarini/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ist nur im Bergland mit "ein paar Schneeflocken" zu rechnen.

Die Woche beginnt stellenweise nebelig. Ansonsten bestimmt am Montag eine starke, teils immerhin etwas aufgelockerte Bewölkung das Bild. Es bleibt der Prognose zufolge in Hessen niederschlagsfrei.

Die Temperaturen pendeln sich im Tagesverlauf zwischen kühlen drei und sechs Grad ein, in den Hochlagen bei rund einem Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost bis Ost.

So viele Tornados wirbelten in diesem Jahr durch Hessen
Frankfurt Wetter So viele Tornados wirbelten in diesem Jahr durch Hessen

Der Dienstag präsentiert sich anschließend stark bewölkt mit nur wenigen Auflockerungen. In den nördlichen sowie östlichen Hochlagen fällt etwas Regen. Achtung: Dieser kann vereinzelt gefrieren.

Ansonsten bleibt es wie am Vortag bei drei bis sechs Grad und mäßigem Wind aus Nordost bis Ost niederschlagsfrei.

Wetter in Frankfurt und Hessen an Heiligabend? Kalt, aber wenig weihnachtlich!

Schneemänner gibt es nur auf Christbaumkugeln zu bewundern.
Schneemänner gibt es nur auf Christbaumkugeln zu bewundern.  © Swen Pförtner/dpa

Auch an Heiligabend ändert sich am tristen und wenig weihnachtlichen Wetter kaum etwas.

Der Himmel ist stark bewölkt, örtlich gibt es kleinere Auflockerungen. Mit Niederschlägen muss nicht gerechnet werden, nur im Süden und im Bergland sind mancherorts ein paar Schneeflocken möglich.

Für eine weiße Pracht reicht das allerdings nicht.

Wir bibbern uns in die neue Woche: So wird in Hessen jetzt das Wetter
Frankfurt Wetter Wir bibbern uns in die neue Woche: So wird in Hessen jetzt das Wetter

Auf den Berggipfeln wird es mit minus drei Grad am kältesten, sonst steigt das Quecksilber auf ein bis vier Grad. Dazu gesellt sich ein mäßiger bis frischer Wind aus Nordost, der mit starken, im Bergland auch stürmischen Böen aufwartet.

Titelfoto: Montage: Federico Gambarini/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Mehr zum Thema Frankfurt Wetter: