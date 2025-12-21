Weiße Pracht? Fehlanzeige! So wird das Wetter in Hessen vom Wochenstart bis zum Heiligabend

Frankfurt am Main - Das Wochenende ist fast vorbei, in wenigen Tagen ist Heiligabend . Wer in Hessen die Hoffnung auf ein Fest mit Schnee noch nicht aufgegeben hat, muss stark sein - oder in den Bergen wohnen.

Weiße Weihnachten? Davon können die Menschen in Hessen in diesem Jahr nur träumen. © Montage: Federico Gambarini/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ist nur im Bergland mit "ein paar Schneeflocken" zu rechnen.

Die Woche beginnt stellenweise nebelig. Ansonsten bestimmt am Montag eine starke, teils immerhin etwas aufgelockerte Bewölkung das Bild. Es bleibt der Prognose zufolge in Hessen niederschlagsfrei.

Die Temperaturen pendeln sich im Tagesverlauf zwischen kühlen drei und sechs Grad ein, in den Hochlagen bei rund einem Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost bis Ost.

Der Dienstag präsentiert sich anschließend stark bewölkt mit nur wenigen Auflockerungen. In den nördlichen sowie östlichen Hochlagen fällt etwas Regen. Achtung: Dieser kann vereinzelt gefrieren.

Ansonsten bleibt es wie am Vortag bei drei bis sechs Grad und mäßigem Wind aus Nordost bis Ost niederschlagsfrei.