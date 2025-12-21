Weiße Pracht? Fehlanzeige! So wird das Wetter in Hessen vom Wochenstart bis zum Heiligabend
Frankfurt am Main - Das Wochenende ist fast vorbei, in wenigen Tagen ist Heiligabend. Wer in Hessen die Hoffnung auf ein Fest mit Schnee noch nicht aufgegeben hat, muss stark sein - oder in den Bergen wohnen.
Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ist nur im Bergland mit "ein paar Schneeflocken" zu rechnen.
Die Woche beginnt stellenweise nebelig. Ansonsten bestimmt am Montag eine starke, teils immerhin etwas aufgelockerte Bewölkung das Bild. Es bleibt der Prognose zufolge in Hessen niederschlagsfrei.
Die Temperaturen pendeln sich im Tagesverlauf zwischen kühlen drei und sechs Grad ein, in den Hochlagen bei rund einem Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost bis Ost.
Der Dienstag präsentiert sich anschließend stark bewölkt mit nur wenigen Auflockerungen. In den nördlichen sowie östlichen Hochlagen fällt etwas Regen. Achtung: Dieser kann vereinzelt gefrieren.
Ansonsten bleibt es wie am Vortag bei drei bis sechs Grad und mäßigem Wind aus Nordost bis Ost niederschlagsfrei.
Wetter in Frankfurt und Hessen an Heiligabend? Kalt, aber wenig weihnachtlich!
Auch an Heiligabend ändert sich am tristen und wenig weihnachtlichen Wetter kaum etwas.
Der Himmel ist stark bewölkt, örtlich gibt es kleinere Auflockerungen. Mit Niederschlägen muss nicht gerechnet werden, nur im Süden und im Bergland sind mancherorts ein paar Schneeflocken möglich.
Für eine weiße Pracht reicht das allerdings nicht.
Auf den Berggipfeln wird es mit minus drei Grad am kältesten, sonst steigt das Quecksilber auf ein bis vier Grad. Dazu gesellt sich ein mäßiger bis frischer Wind aus Nordost, der mit starken, im Bergland auch stürmischen Böen aufwartet.
Titelfoto: Montage: Federico Gambarini/dpa, Screenshot/wetteronline.de