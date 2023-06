Wetterdienst warnt: Weitere schwere Unwetter in Hessen erwartet!

Frankfurt am Main - Nach den heftigen Gewittern am Dienstagabend und in der vergangenen Nacht ist die Gefahr noch nicht gebannt. Auch in den kommenden Tagen kann es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in Hessen zu schweren Unwettern kommen.

Vor allem am morgigen Donnerstag ist die Gefahr auf Unwetter in Hessen groß. © Bild-Montage: Arne Dedert/dpa, wetteronline.de

Vor allem am Donnerstag ist die Lage demnach kritisch. Bereits am Morgen ziehen mit Gewittern durchsetzte Schauer von Südwesten her auf.

Diese können örtlich unwetterartig mit Hagel, Starkregen mit bis zu 60 Litern pro Quadratmeter sowie mit Orkan-Böen zwischen 70 und 100 km/h niedergehen. Für den Nordwesten des Landes ist mehrstündiger Regen angekündigt.

Schon am heutigen Mittwoch kommt es bei Höchstwerten zwischen 27 und 31 Grad vereinzelt im Südwesten - hier vor allem im Bergland - zu Gewittern mit Sturmböen und Hagel.

Diese klingen in der Nacht zunächst ab, ehe dann am Donnerstag mit erhöhter Unwettergefahr zu rechnen ist. Die Temperaturen steigen auf 24 bis 30 Grad. In der Nacht auf Freitag lassen Schauer und Gewitter nach und es kühlt auf 17 bis 13 Grad ab.

Der Freitag präsentiert sich wechselnd bis stark bewölkt, aber nur noch in der Osthälfte gibt es etwas Regen. Im Laufe des Tages kommt es von Südwesten her zunehmend zu Auflockerungen. Mit Höchstwerten zwischen 23 und 26 Grad wird es auch nicht mehr so heiß.