Tornado mitten in Deutschland? Sturmböen zerfetzen Hausdach, Autobahn gesperrt

Am Dienstagabend kam es in mehreren Teilen Hessens zu heftigen Unwettern. In Rüsselsheim sorgte ein waschechter Tornado für Verwüstung.

Von Angelo Cali

Rüsselsheim - Es waren regelrechte Weltuntergangsszenarien, die sich am gestrigen Dienstagabend in Teilen Hessens abspielten. Die mitunter heftigen Gewitter hatten vor allem in Südhessen drastische Folgen - auch ein Tornado soll mutmaßlich gewütet haben.

Gewaltige Bäume stürzten aufgrund der Sturmböen wie Streichhölzer auf Straßen, es kam zu etlichen Sperrungen. © KeutzTVNews/Alexander Keutz Dabei hatte der Tag über Hessen so angefangen, wie in vielen Teilen der Republik und sich dem nahenden Sommeranfang als würdig erwiesen - mit viel Sonne, Temperaturen um die 30 Grad Celsius und nahezu keiner Wolke am Himmel. Zwischen 19 und 20 Uhr drehte sich das Blatt hingegen schlagartig. Während sich die Schlechtwetterfront beispielsweise im Main-Kinzig-Kreis auf vereinzelte, leichtere bis starke Regenschauer mit gelegentlichen Blitzeinschlägen beschränkte, wurde es vor allem in Südhessen besonders heftig. Darunter litten insbesondere die Vegetation, Autos und Gebäude in Rüsselsheim im Kreis Groß-Gerau. Im Handumdrehen entwickelte sich dort eine derart starke Gewitterfront, die mit heftigen Schauern, Gewittern und vor allem orkanartigen Sturmböen daherkam. Wetter Neue Woche in Sachsen wird warm und regnerisch: Unwetter für Wochenmitte angesagt! Dabei wurden nicht nur massive Bäume wie Streichhölzer aus ihrer Verwurzelung gerissen und auf die Straßen geschleudert. Den wohl dramatischsten Schaden nahm wohl das Dach eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Dicker Busch, welches förmlich zerfetzt wurde. Zudem drohte enorme Gefahr durch Trümmerteile, die mitunter bis zu 200 Meter weit in Autos und andere Gebäude geschleudert wurden. Inoffiziellen Berichten zufolge, soll es sich bei den heftigen Windböen seitens des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sogar um einen Tornado gehandelt haben, der in seinem Inneren Geschwindigkeiten von bis zu 200 km/h erreichte.

Tornado fegt über Rüsselsheimer Stadtteil: Bäume umgeknickt, Dach von Mehrfamilienhaus weggerissen

Durch den vermeintlichen Tornado wurde das Dach eines Mehrfamilienhauses in Rüsselsheim massiv in Mitleidenschaft gezogen. © KeutzTVNews/Alexander Keutz