Festtage klingen aus, Wochenende klopft an: So wird das Hessen-Wetter

Frankfurt am Main - Weihnachten klingt aus, glücklicherweise steht das Wochenende vor der Tür. Es ist der perfekte Zeitpunkt, um einen Blick auf das Wetter am Freitag und an den kommenden Tagen zu werfen.

Es wird laut dem Wetterdienst in Frankfurt und Hessen in den kommenden Tagen vor allem nachts richtig kalt. © Montage: Andreas Arnold/dpa, Screenshot/Wetteronline.de

Der zweite Weihnachtstag wird laut Deutschem Wetterdienst (DWD) von Sonnenstrahlen und nur einigen Wolken geprägt. Regen ist nicht in Sicht.

Es bleibt allerdings dennoch kalt in Frankfurt und den restlichen Teilen von Hessen. Die Höchstwerte pendeln sich zwischen minus einem und vier Grad ein. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost, der den Experten zufolge im exponierten Bergland gelegentlich stark böig auffrischen kann.

In der Nacht auf Samstag sinken die Temperaturen auf bis zu eiskalte minus acht Grad im Norden ab.

Am Samstag zeigt sich ein geteiltes Bild. Denn während es im Süden noch durchgehend sonnig bleibt, müssen sich die Menschen im äußersten Norden im Tagesverlauf auf hochnebelartige Bewölkung einstellen - immerhin ohne Niederschläge.

An den Höchstwerten ändert sich mit einem bis vier Grad wenig, in Hochlagen werden zum Start in das Wochenende allerdings mitunter sieben Grad erreicht. Dazu gesellt sich ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.

