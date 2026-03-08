Sonnen-Sonntag! So wird das Wetter zum Abschluss des Wochenendes und die nächste Woche

Frankfurt am Main - Das Wochenende sorgt in Hessen für richtig gute Laune - und das Wetter spielt entsprechend mit!

Das Wetter kann sich laut dem Deutschen Wetterdienst am Sonntag in Frankfurt und dem Rest von Hessen sehen lassen. © Montage: Florian Wiegand/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) dürfen wir uns auf einen heiteren, teils sonnigen Sonntag einstellen, der niederschlagsfrei bleiben sollte.

Die Tageshöchstwerte passen zum frühlingshaften Bild, steigen auf 15 bis 19 Grad. Dazu weht ein meist schwacher Wind um Ost, der mitunter laut den Meteorologen dann mäßig ausfallen kann.

Auch der Start in die neue Woche kann sich sehen lassen, wenngleich er nicht ganz so erfreulich ausfällt, wie der letzte Tag des Wochenendes.

Zwar darf den Experten zufolge am Montag mit Temperaturen von 16 bis 19 Grad gerechnet werden. Der Tag startet allerdings bereits leicht bewölkt, im Verlauf haben Wolken das Sagen.

Immerhin: Es soll überwiegend niederschlagsfrei bleiben. Ab Nachmittag sind im Westen und Süden jedoch einzelne Schauer nicht ausgeschlossen.

Ein schwacher, teils mäßiger Wind aus Süd, der zeitweise aus Südwest wehen kann, rundet das Gesamtbild ab.