Sonnen-Sonntag! So wird das Wetter zum Abschluss des Wochenendes und die nächste Woche
Frankfurt am Main - Das Wochenende sorgt in Hessen für richtig gute Laune - und das Wetter spielt entsprechend mit!
Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) dürfen wir uns auf einen heiteren, teils sonnigen Sonntag einstellen, der niederschlagsfrei bleiben sollte.
Die Tageshöchstwerte passen zum frühlingshaften Bild, steigen auf 15 bis 19 Grad. Dazu weht ein meist schwacher Wind um Ost, der mitunter laut den Meteorologen dann mäßig ausfallen kann.
Auch der Start in die neue Woche kann sich sehen lassen, wenngleich er nicht ganz so erfreulich ausfällt, wie der letzte Tag des Wochenendes.
Zwar darf den Experten zufolge am Montag mit Temperaturen von 16 bis 19 Grad gerechnet werden. Der Tag startet allerdings bereits leicht bewölkt, im Verlauf haben Wolken das Sagen.
Immerhin: Es soll überwiegend niederschlagsfrei bleiben. Ab Nachmittag sind im Westen und Süden jedoch einzelne Schauer nicht ausgeschlossen.
Ein schwacher, teils mäßiger Wind aus Süd, der zeitweise aus Südwest wehen kann, rundet das Gesamtbild ab.
Wettervorhersage für Frankfurt und Hessen: So wird das Wetter am Dienstag und Mittwoch
Der Dienstag präsentiert sich anschließend erst einmal heiter bis sonnig, im Tagesverlauf ziehen dann allerdings zahlreiche Wolken auf, die die Stimmung in Hessen wohl etwas trüben dürften.
Vor allem im Westen und Nordwesten sind laut dem Wetterdienst auch einige Schauer möglich.
Achtung: Es kann teilweise zu Gewittern kommen.
An den Höchstwerten ändert sich derweil wenig, diese pendeln sich bei einem schwachen Wind aus Südwest, der über den Mittag hinweg zeitweise mäßig ausfällt, bei angenehmen 15 bis 16 Grad ein. In Gewitternähe kann dieser jedoch auffrischen.
Am Mittwoch bestimmen zunächst Wolken das Bild, später wird es demnach wechselnd bewölkt.
Erneut sind einzelne Schauer wahrscheinlich, die im Tagesverlauf von Westen her aufziehen.
Es weht ein schwacher bis mäßiger Südwestwind bei Temperaturen zwischen 15 und 18 Grad.
Titelfoto: Montage: Florian Wiegand/dpa, Screenshot/wetteronline.de