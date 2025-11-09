Immerhin ein paar Lichtblicke: So wird das Wetter in Hessen zum Wochenstart

Frankfurt am Main - Der Sonntag neigt sich langsam, aber sicher seinem Ende entgegen. Zeit, um einen Blick auf das Wetter in Frankfurt und dem Rest von Hessen zum Start in die neue Woche zu werfen.

Wolken mit immerhin ein paar Lücken bestimmen am Montag in Hessen vielerorts das Bild am Himmel. © Montage: Arne Dedert/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Laut dem Deutschen Wetterdienst startet selbige verbreitet mit Nebel sowie Hochnebel, welcher sich in der ersten Tageshälfte eher zögerlich auflöst.

Immerhin: Ab dem Mittag bilden sich in der sonst dichten Wolkendecke mancherorts Lücken, zudem bleibt es den Meteorologen zufolge meist trocken.

Die Höchsttemperaturen bereiten am Montag allerdings keinen Grund zur Freude. Bei einem schwachen bis mäßigen Wind aus Südost bis Süd steigen diese auf maximal 6 bis 10 Grad.

Auch der Dienstag präsentiert sich zunächst stark bewölkt. Am Vormittag muss gebietsweise mit Sprühregen gerechnet werden, im weiteren Verlauf bleibt es aber anschließend niederschlagsfrei.

Am Nachmittag und Abend lockert es bei 9 bis 13 Grad und schwachem bis mäßigem Wind aus Süd gebietsweise auf.