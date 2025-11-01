Wochenende sorgt für gute Laune, doch das Wetter dämpft die Freude

Frankfurt am Main - Das Wochenende lässt bei vielen Menschen in Frankfurt und dem Rest von Hessen die Laune steigen, das Wetter sorgt allerdings leider für einen Dämpfer - es sei denn, man möchte es sich drinnen gemütlichen machen.

Wer nach draußen muss oder will, sollte einen Regenschirm vor allem am Samstag besser nicht vergessen. © Montage: Boris Roessler/dpa, Screenshot/Wetteronline.de

Draußen hat man eher weniger Spaß. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) präsentiert sich der Samstag stark bewölkt und obendrein regnerisch.

Bei einem auffrischenden Süd- bis Südwestwind, der im Bergland zeitweise auch stark böig ausfällt, werden überschaubare 13 bis 16 Grad erreicht.

Wer den Samstag abhakt und auf den Sonntag hofft, wird ebenfalls enttäuscht. Wechselnd bis stark bewölkt lautet die Prognose der Experten.

Dazu gesellen sich zunächst örtlich einige Schauer, am Abend treten diese den Meteorologen zufolge dann vor allem vermehrt im Süden von Hessen auf.

Elf bis 14 Grad laden maximal warm eingepackt zu einem Spaziergängchen an der frischen Luft ein, in Hochlagen liegen die Höchstwerte bei neun Grad. Ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest rundet das Gesamtbild ab.