Regenschirm kann erstmal daheim bleiben: So wird das Wetter in Hessen bis zum Wochenende
Frankfurt am Main - Nach einem wenig erfreulichen Wochenstart sieht die Wetterlage in Frankfurt und dem Rest von Hessen besser aus. Lässt man den Blick über die kommenden Tage schweifen, dürfte das die Laune steigen lassen.
Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) kann der Regenschirm vorerst in den eigenen vier Wänden gelassen werden. Der Mittwoch wird den Experten zufolge heiter, zunehmend sogar sonnig - und vor allem im gesamten Bundesland niederschlagsfrei.
Die Tageshöchstwerte pendeln sich zwischen 13 und 17 Grad ein. Abgerundet wird das Gesamtbild von einem schwachen Wind aus Südost bis Süd.
Der Donnerstag präsentiert sich dann heiter bis wolkig, teilweise lässt sich die Sonne am Himmel blicken. Wie am Vortag bleibt es dabei trocken.
Mit elf bis 16 Grad wird es etwas kühler, es weht ein schwacher Wind aus südlichen Richtungen.
Wettervorhersage für Frankfurt und Hessen: So fällt die DWD-Prognose für Freitag aus
Auch am Freitag bleibt der Schirm laut Prognose der Meteorologen geschlossen. Nach einer mitunter durchaus zähen Nebelauflösung wird es heiter bis wolkig. Kleiner Wermutstropfen: Die Temperaturen sinken auf acht bis zwölf Grad.
Der Wind fällt schwach aus, kommt aus südlichen Richtungen. Das Beste am Freitag? Darauf folgt das Wochenende.
Titelfoto: Montage: Arne Dedert/dpa, Screenshot/wetteronline.de