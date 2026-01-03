Warm einpacken oder drin bleiben! So frostig wird das Hessen-Wetter am Wochenende
Frankfurt am Main - Winterlich mit einigen Schneeschauern, Frost und Glätte: Der Start ins Wochenende könnte mit Blick auf das Wetter in Frankfurt und großen Teilen von Hessen definitiv angenehmer ausfallen.
Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) hat am Samstagmorgen verbreitet ein leichter Frost bei Temperaturen von -1 bis -4 Grad das Bundesland im Griff, in Hochlagen sinken die Werte auf -6 Grad.
Anschließend müssen sich die Menschen in Hessen auf einen wechselnd, oftmals allerdings auch stark bewölken Tag einstellen, an dem vor allem ab dem Mittag den Experten zufolge gebietsweise Schneeschauer bis ins Flachland auftreten können.
Achtung: Es kann glatt auf den Straßen werden!
Die Höchsttemperaturen pendeln sich im Verlauf des Tages bei 0 bis 2 Grad ein, in höheren Lagen werden am Samstag sogar nur -4 Grad erreicht.
Ein mäßiger Wind aus Südwest, der in Hochlagen mit starken Böen und vereinzelt Schneeverwehungen daherkommen kann, rundet das Bild ab. In der Nacht sinken die Temperaturen auf frostige -2 bis -5 Grad, in Hochlagen auf -7 Grad ab.
Wettervorhersage für Frankfurt und Hessen: So wird das Wetter am Sonntag und zum Start in die Woche
Der Sonntag präsentiert sich dann wie der Vortag wechselnd bis stark bewölkt. Speziell im Norden Hessens muss mit weiteren Schneeschauern und einhergehender Glättegefahr gerechnet werden.
An den Tageshöchstwerten verändert sich laut den Meteorologen wenig. Diese liegen zwischen -1 und 2 Grad, im Bergland im Bereich von -3 und -1 Grad. Es weht ein böig auffrischender Wind um Südwest.
In der Nacht zum Montag wird es vielerorts glatt, die Schneeschauer klingen bei -1 bis -4 Grad im Flachland sowie -7 Grad im höheren Bergland ab.
Der Start in die neue Woche fällt wechselnd bewölkt aus. Im Norden sind einzelne Schneeschauer mit abermals Glättegefahr möglich, meistens bleibt es der Prognose nach allerdings niederschlagsfrei.
Wer zur Arbeit muss, sollte sich besser entsprechend warm einpacken. Bei einem recht verbreiteten Dauerfrost mit Temperaturen von -6 bis 0 Grad und einem schwachen bis mäßigen Wind aus Südwest wird es richtig kalt in Hessen.
Titelfoto: Montage: Frank Rumpenhorst/dpa, Screenshot/Wetteronline.de