Warm einpacken oder drin bleiben! So frostig wird das Hessen-Wetter am Wochenende

Frankfurt am Main - Winterlich mit einigen Schneeschauern, Frost und Glätte: Der Start ins Wochenende könnte mit Blick auf das Wetter in Frankfurt und großen Teilen von Hessen definitiv angenehmer ausfallen.

Es wird frostig! © Montage: Frank Rumpenhorst/dpa, Screenshot/Wetteronline.de

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) hat am Samstagmorgen verbreitet ein leichter Frost bei Temperaturen von -1 bis -4 Grad das Bundesland im Griff, in Hochlagen sinken die Werte auf -6 Grad.

Anschließend müssen sich die Menschen in Hessen auf einen wechselnd, oftmals allerdings auch stark bewölken Tag einstellen, an dem vor allem ab dem Mittag den Experten zufolge gebietsweise Schneeschauer bis ins Flachland auftreten können.

Achtung: Es kann glatt auf den Straßen werden!

Die Höchsttemperaturen pendeln sich im Verlauf des Tages bei 0 bis 2 Grad ein, in höheren Lagen werden am Samstag sogar nur -4 Grad erreicht.

Ein mäßiger Wind aus Südwest, der in Hochlagen mit starken Böen und vereinzelt Schneeverwehungen daherkommen kann, rundet das Bild ab. In der Nacht sinken die Temperaturen auf frostige -2 bis -5 Grad, in Hochlagen auf -7 Grad ab.