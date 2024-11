Peinliche Panne: Droht auf diesem Weihnachtsmarkt das Glühwein-Desaster?

Die für den diesjährigen Frankfurter Weihnachtsmarkt designten Glühweinbecher werden aufgrund eines Fehlers zurückgerufen, wie die Stadt am Montag bekannt gab.

Von Angelo Cali

Frankfurt am Main - Hiobsbotschaft am Tag der feierlichen Eröffnung! Der Frankfurter Weihnachtsmarkt sollte am heutigen Montag eigentlich ohne Pannen eröffnet werden. So ganz ging der Plan aber nicht auf. Vor allem für alle Glühwein-Fans gab es einen kleinen Stimmungskiller.

Die 2024er-Ausgabe der Frankfurter Glühweinbecher musste aufgrund eines Produktionsfehlers zurückgerufen werden. © Stadt Frankfurt am Main Gegen 15.30 Uhr, rund anderthalb Stunden vor der feierlichen Eröffnung des Weihnachtsmarktes am Frankfurter Römer, gab die Stadt bekannt, dass die diesjährige Edition der eigens für den Anlass produzierten Glühweinbecher umgehend zurückgerufen werden müssen. Der Mitteilung zufolge sollte jeder, der sich bereits im Vorfeld eine der Tassen zugelegt hatte, den eigenen Becher umgehend zurückgeben. Auch die Ausgabe auf dem Weihnachtsmarkt selbst wurde mit sofortiger Wirkung gestoppt. Die offizielle Begründung der Stadt Frankfurt lautete, "dass einige der Tassen aufgrund eines Material- oder Produktionsfehlers nicht die erforderliche Hitzebeständigkeit aufweisen" - ein Fauxpas, der nahezu unglaublich klingt. Offen ließen die Verantwortlichen, wie genau sich der Produktionsfehler äußere. Frankfurt am Main Voll auf die Nuss: Frankfurter Flughafen wagt spannendes Nachhaltigkeits-Projekt Ob die Tassen also unter zu hoher Hitze zerbrechen oder sich möglicherweise gesundheitsschädigende Stoffe von diesen lösen, war unklar. Neben den Weihnachtsmarktbesuchern war der plötzliche Tassen-Tausch aber vor allem auch für die Budenbetreiber eine Herausforderung. Die notwendige Menge an Ersatztassen in derart kurzer Zeit zu beschaffen grenzte an eine Herkulesaufgabe.

Glühweinbecher des Frankfurter Weihnachtsmarktes nicht hitzefest - Fehler trotz gleichem Hersteller