Es ist so weit! Frankfurter Weihnachtsmarkt wird eröffnet
Von Jenny Tobien
Frankfurt am Main - Es ist endlich wieder an der Zeit! Hessens größter Weihnachtsmarkt wird in Frankfurt eröffnet.
Am späten Montagnachmittag spielt die Oper Frankfurt zunächst ein kleines Weihnachtskonzert auf der Römerbergbühne, dann wird es ernst.
Es erklingt das traditionelle Glockenspiel von der Alten Nikolaikirche, bevor gegen 17.10 Uhr unter anderem Oberbürgermeister Mike Josef (42, SPD) und der Geschäftsführer der Tourismus+Congress GmbH, Thomas Feda, den Markt offiziell eröffnen.
Dies geschieht traditionell mit der Illumination des Weihnachtsbaums. Die Nordmanntanne trägt den Namen "Frau Holle" und wiegt über neun Tonnen.
Im Anschluss soll noch Schlagersänger Patrick Lindner (65) bei der Eröffnung auftreten.
Weihnachtsmarkt in Frankfurt am Main: Knapp zweieinhalb Millionen Besucher werden erwartet
Hessens größter Weihnachtsmarkt lädt bis 22. Dezember zum Schlendern und Schlemmen ein.
Neben natürlich heißem Glühwein gibt es in der Mainmetropole natürlich auch heißen Apfelwein. Außerdem dürfen die berühmten Bethmännchen, ein vorweihnachtliches Gebäck aus Mandeln und Marzipan, nicht fehlen. Erwartet werden wieder einmal knapp zweieinhalb Millionen (!) Besucher.
Die Kosten für die Sicherheitsmaßnahmen liegen nach Angaben der Stadt in einem sechsstelligen Bereich. Zwei Sicherheitsunternehmen seien engagiert worden. Die Polizei sei stark vertreten.
Der erste Weihnachtsmarkt in Frankfurt wurde im Jahr 1393 gefeiert, er zählt damit laut Angaben der Stadt zu den ältesten Weihnachtsmärkten Deutschlands.
Titelfoto: Boris Roessler/dpa