Es ist so weit! Frankfurter Weihnachtsmarkt wird eröffnet

Frankfurt am Main - Es ist endlich wieder an der Zeit! Hessens größter Weihnachtsmarkt wird in Frankfurt eröffnet.

Der Weihnachtsmarkt ist jedes Jahr ein Highlight. (Archivbild) © Boris Roessler/dpa

Am späten Montagnachmittag spielt die Oper Frankfurt zunächst ein kleines Weihnachtskonzert auf der Römerbergbühne, dann wird es ernst.

Es erklingt das traditionelle Glockenspiel von der Alten Nikolaikirche, bevor gegen 17.10 Uhr unter anderem Oberbürgermeister Mike Josef (42, SPD) und der Geschäftsführer der Tourismus+Congress GmbH, Thomas Feda, den Markt offiziell eröffnen.

Dies geschieht traditionell mit der Illumination des Weihnachtsbaums. Die Nordmanntanne trägt den Namen "Frau Holle" und wiegt über neun Tonnen.

Im Anschluss soll noch Schlagersänger Patrick Lindner (65) bei der Eröffnung auftreten.