Schüsse in Frankfurt: Großeinsatz und Fahndung nach flüchtigem Täter

Frankfurt am Main - Im Frankfurter Stadtteil Bornheim hat eine Bedrohungslage am Freitagmorgen für einen umfangreichen Polizeieinsatz gesorgt. Eine Anwohnerin hatte zuvor ungewöhnliche Knallgeräusche gehört und die Polizei alarmiert.

In Frankfurt-Bornheim fielen am Freitag Schüsse. Aktuell wird nach dem flüchtigen Täter gefahndet. (Symbolbild) © 123RF/majestix77

Wie die Polizei berichtet, meldete die Zeugin gegen 7.30 Uhr Schüsse vor einem Wohnhaus in der Gabelsbergerstraße.

Mehrere Streifenwagen rückten daraufhin sofort aus.

Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde an besagter Stelle ein 59-Jähriger bedroht und im Verlauf der Auseinandersetzung gab ein bislang unbekannter Täter mehrere Schüsse auf das Fahrzeug des Mannes ab. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Der Täter flüchtete anschließend unerkannt vom Tatort. Eine Fahndung läuft, während die Kriminalpolizei die Hintergründe der Tat untersucht.