Achtung! Das ändert sich zum Fahrplanwechsel am Sonntag

Punktuell schrumpft das Angebot, andernorts gibt es Verbesserungen: Fahrgäste müssen sich ab Sonntag auf Neuerungen einstellen. Wir geben Euch einen Überblick.

Von Isabell Scheuplein

Frankfurt am Main - Punktuell schrumpft das Angebot, andernorts gibt es Verbesserungen: Fahrgäste müssen sich ab Sonntag auf zahlreiche Neuerungen einstellen. Das sind Einzelheiten zu Bussen und Bahnen in Hessen im Überblick.

Der Fahrplanwechsel steht an, es ändert sich einiges. © Andreas Arnold/dpa Das Angebot des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV) wird mit dem Fahrplanwechsel kleiner. Ab dem 14. Dezember fallen auf mehreren Strecken im regionalen Zugverkehr Fahrten oder Halte weg. Ursache sei den Angaben zufolge die Überlastung der Schieneninfrastruktur. Das hatte der Verbund, inklusive Kritik an der Deutschen Bahn, erklärt. Fahrkarten sind für die Zeit ab Sonntag schon länger erhältlich. Fahrgäste sollten allerdings sehr genau auf die Angaben in den Apps und auf den Aushängen achten. So entfällt beispielsweise die Linie RE5 zwischen Frankfurt und Fulda komplett. Frankfurt am Main Es ist so weit! Frankfurter Weihnachtsmarkt wird eröffnet Auf der RE70 entfallen die beiden Halte in Mörfelden und Mannheim-Waldhof. Die RE85 hält nicht mehr in Offenbach Hauptbahnhof. Die RB53 (bisher Gemünden – Schlüchtern) führt künftig nach Flieden.

Flughafenanbindung in Frankfurt geplant

Das Terminal 3 am Flughafen wird an den ÖPNV angebunden. © Boris Roessler/dpa Punktuelle Verbesserungen gibt es immerhin bei den Regionalbuslinien. Für die Strecke Friedberg-Friedrichsdorf wurden bessere Umsteigezeiten angekündigt. Und das neue Terminal 3 am Flughafen wird an den ÖPNV angebunden. Großes Problem sind die Schienen-Baustellen. Das wird auch im nächsten Jahr weiterhin andauern, wie die Bahn und der RMV bereits angekündigt haben. Fahrgästen wird also weiter viel Geduld abverlangt. Mitunter deutliche Einschränkungen wegen Bauarbeiten stellt ebenfalls der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) in Aussicht, Auswirkungen werde etwa die Generalsanierung der rechten Rheinstrecke in der zweiten Jahreshälfte haben. Frankfurt am Main Erschreckende Vorwürfe: So soll es mit dem 1. Frankfurter Polizeirevier nun weitergehen Verbesserung gibt es hingegen im NVV-Gebiet den Angaben zufolge im Busverkehr in den Landkreisen Schwalm-Eder, Werra-Meißner und Hersfeld-Rotenburg. Vielerorts soll es außerdem auch bessere Anschlüsse vom Bus- zum Bahnverkehr geben. Einen Zweistundentakt kündigt der NVV für die Regionalzuglinie Bad Hersfeld-Frankfurt an, in den wichtigen Hauptverkehrszeiten verkehren die Züge allerdings im Stundentakt. Zudem werden auf einigen Regionalzuglinien zusätzliche Halte angefahren und/oder zusätzliche Fahrten angeboten. Es geht also einen Schritt nach vorne.

Neues Angebot der Deutschen Bahn im Fernverkehr