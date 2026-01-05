Tragödie in Frankfurt: Fußgängerin (†85) wird von Auto erfasst und stirbt

Frankfurt am Main - Tödlicher Verkehrsunfall! Im Frankfurter Stadtteil Nied verstarb am Sonntag eine Fußgängerin, nachdem es zu einer Kollision mit einem Auto gekommen war.

An dieser Kreuzung hat sich der tragische Unfall abgespielt, bei dem eine 85 Jahre alte Frau ums Leben kam. © 5VISION.NEWS

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei ereignete sich der Unfall am Sonntag gegen 14 Uhr.

Demnach bog ein 77 Jahre alter Mann mit seinem Auto aus der Straße "Auf dem Gleichen" nach links in die Oeserstraße ab.

In diesem Moment erfasste das Fahrzeug eine 85-jährige Frau, die gerade die Oeserstraße zu Fuß überquerte.

Eine Ersthelferin kümmerte sich unmittelbar um die schwer verletzte Seniorin, anschließend übernahmen Rettungskräfte die medizinische Versorgung.