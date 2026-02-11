Gegen Kopf getreten und ins Gesicht geschossen: Polizei sucht zwei flüchtige Täter

Frankfurt am Main - Brutale Attacke! Bei einem heftigen Streit zwischen drei Männern im Frankfurter Stadtteil Bornheim ist ein 41-Jähriger am Dienstagmorgen verletzt worden. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Hinweise.

Nach dem brutalen Angriff auf einen 41-Jährigen in Frankfurt-Bornheim fahndet die Polizei nach zwei jungen Tatverdächtigen. (Symbolbild) © 123RF/majestix77

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen trafen die zwei Beschuldigten gegen 9.50 Uhr an einem Kiosk auf der Seckbacher Landstraße auf den späteren Geschädigten.

Aus einem Streitgespräch entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, bei der die beiden Männer den 41-Jährigen zunächst schlugen. Nachdem dieser zu Boden gefallen war, sollen sie ihm mehrfach gegen den Kopf getreten haben.

Im weiteren Verlauf zog einer der Beteiligten Polizeiangaben zufolge einen schusswaffenähnlichen Gegenstand und schoss mehrfach in Richtung des Gesichts des am Boden liegenden Mannes.

Dabei erlitt der 41-Jährige oberflächliche Verletzungen. Das Verletzungsbild deutet laut Ermittlern auf den Einsatz einer Schreckschusswaffe hin. Anschließend flüchteten die beiden Tatverdächtigen in Richtung Nußbaumstraße. Der Verletzte wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.