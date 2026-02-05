Weniger Züge zwischen Frankfurt und Darmstadt: Das ist der Grund dafür

Frankfurt am Main - Bahnpendler zwischen Frankfurt und Darmstadt müssen vom 20. Februar (21 Uhr) an mit starken Einschränkungen im Regionalverkehr rechnen.

Erneuerungsarbeiten sorgen für Ausfälle. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa

Weil unter anderem acht Weichen und Gleise im Knotenpunkt Frankfurt-Louisa der Main-Neckar-Bahn erneuert werden, entfallen bis zum 6. März (21 Uhr) die Züge der RE60 zwischen den Städten.

Auch auf den Linien RB67/68 kommt es zwischen Langen und Frankfurt zu Teilausfällen, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Züge der RB82 fahren nicht zwischen Frankfurt und Darmstadt-Nord.

Reisende könnten stattdessen die S-Bahn-Linie 6 nehmen, die demnach normal unterwegs sei.

Der Fernverkehr wird umgeleitet, auch zwischen Mannheim/Heidelberg und Frankfurt/Darmstadt fallen deshalb entsprechend mehrere Züge aus.