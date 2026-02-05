Weniger Züge zwischen Frankfurt und Darmstadt: Das ist der Grund dafür
Von Jan Brinkhus
Frankfurt am Main - Bahnpendler zwischen Frankfurt und Darmstadt müssen vom 20. Februar (21 Uhr) an mit starken Einschränkungen im Regionalverkehr rechnen.
Weil unter anderem acht Weichen und Gleise im Knotenpunkt Frankfurt-Louisa der Main-Neckar-Bahn erneuert werden, entfallen bis zum 6. März (21 Uhr) die Züge der RE60 zwischen den Städten.
Auch auf den Linien RB67/68 kommt es zwischen Langen und Frankfurt zu Teilausfällen, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Züge der RB82 fahren nicht zwischen Frankfurt und Darmstadt-Nord.
Reisende könnten stattdessen die S-Bahn-Linie 6 nehmen, die demnach normal unterwegs sei.
Der Fernverkehr wird umgeleitet, auch zwischen Mannheim/Heidelberg und Frankfurt/Darmstadt fallen deshalb entsprechend mehrere Züge aus.
Zudem fahren wegen weiterer Bauarbeiten Züge der Linie RB61 nicht zwischen Frankfurt Hbf beziehungsweise Neu-Isenburg und Dreieich-Buchschlag. Die Bahn empfiehlt, sich rechtzeitig vorher über die Verbindungen zu informieren.
