Hitze in Hessen: Rettungsdienst bittet um Mithilfe! Das müsst Ihr diese Woche beachten
Frankfurt am Main - Es wird in den nächsten Tagen wieder heiß in Hessen, am Donnerstag sollen die Temperaturen an der Marke von 40 Grad kratzen. Unter anderem beim Rettungsdienst in Frankfurt laufen bereits die Vorbereitungen.
Laut der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) muss in dieser Woche mit mehreren Tagen gerechnet werden, an denen mehr als 35 Grad in Hessen auf Thermometern ablesbar sein dürften.
Trotz im Vergleich zur zurückliegenden Hitzewelle niedrigeren Werten in der Nacht gehen die Retter von einer höheren Belastung der Notfallrettung aus.
Wichtig ist demnach in den kommenden Tagen, sich dem Wetter entsprechend angemessen zu verhalten. Jeder könne laut der Feuerwehr dazu beitragen, die Retter und Kliniken zu entlasten.
Folgendes wird dabei empfohlen:
- Sonnenschutz und Hut tragen
- viel trinken
- Schlafplatz kühl halten
- Sport in kühlere Stunden verlegen
- in kühleren Stunden gut lüften
Um Vegetationsbrände zu verhindern, sollten außerdem folgende Hinweise unbedingt beachtet werden:
- kein offenes Feuer
- keine Zigaretten wegwerfen
- kein Parken und Grillen auf trockenem Gras
Die Feuerwehr erinnert daran, dass der Notruf ausschließlich bei echten Notfällen gewählt werden und man älteren Menschen, Kindern sowie gesundheitlich vorbelasteten Personen eine besondere Aufmerksamkeit schenken soll.
Titelfoto: Frank Rumpenhorst/dpa