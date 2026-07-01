Hunderte neue Arbeitsplätze winken! Siemens investiert Mega-Summe in Hessen

Frankfurt am Main - Hunderte neue Arbeitsplätze winken! Siemens investiert 300 Millionen Euro in Hessen .

Siemens will 300 Millionen investieren. © picture-alliance/ dpa

In seinen beiden Werken in Frankfurt will das Dax-Unternehmen die Produktion von elektrischen Schaltanlagen ausbauen, wie Siemens in München mitteilte. Zudem werde ein Teil der Vorproduktion an einen neuen Standort in Offenbach ausgelagert.

Dadurch sollen die dortigen Fertigungskapazitäten signifikant steigen sowie 700 neue Jobs bis 2030 entstehen - in Verwaltung, Produktion und Logistik.

In Frankfurt produziert Siemens inzwischen seit mehr als 40 Jahren elektrische Schaltanlagen, die Strom in Fabriken oder Rechenzentren verteilen und darüber hinaus regulieren. Die Anlagen sind dem Konzern zufolge weltweit immer gefragter.

"Ob Rechenzentren, Elektromobilität oder industrielle Automatisierung - die Nachfrage nach intelligenter Elektrifizierung wächst weltweit", so Roland Busch (61).

Um diese zu bedienen, baue man den Standort aus, erklärte der Siemens-Chef.