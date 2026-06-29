Störungen im S-Bahn-Verkehr rund um Frankfurt: Mehrere Linien betroffen

Frankfurt am Main - Im S-Bahn-Netz rund um Frankfurt kommt es am Montagmorgen zu zahlreichen Störungen und Einschränkungen. Betroffen sind mehrere Linien. Pendler sollten sich auf Verspätungen einstellen.

In Frankfurt kommt es seit Montagmorgen zu größeren Störungen im S-Bahn-Netz. © Andreas Arnold/dpa

Grund sind unter anderem Schäden am Gleis im Bereich Frankfurt Galluswarte sowie technische Störungen an weiteren Streckenabschnitten, wie die Betreiber mitteilten.

Bei den Linien S3 und S4 kommt es demnach zu Verspätungen und Teilausfällen. Züge mit Ziel Frankfurt Südbahnhof halten nicht an den Stationen Frankfurt Westbahnhof, Frankfurt Messe und Frankfurt Galluswarte.

Auch die Linien S5 und S6 sind betroffen und verkehren teilweise verspätet, wobei die S5 die Station Frankfurt Galluswarte auslässt. Die Linie S5K fällt vollständig aus.

Für die Linien S1 und S2 kommt es ebenfalls zu Verspätungen sowie Ausfällen und Teilausfällen aufgrund von Störungen im Bereich Frankfurt-Höchst.