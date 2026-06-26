Brutale Hitze hat Auswirkungen auf Ironman-EM: So will Veranstalter den Sportlern helfen

Frankfurt am Main - Als wäre der Ironman in Frankfurt nicht hart genug! Die brutale Hitze, die auch die Mainmetropole in Hessen derzeit im Griff hat, wird für die Profis und Amateure Auswirkungen auf die Europameisterschaft haben.

Der Ironman in Frankfurt steht auf dem Programm. © Andreas Arnold/dpa

Bis zu 39 Grad werden für den Sonntag erwartet, sogar die Marke von 40 Grad könnte geknackt werden. Für die Athletinnen und Athleten, die am Morgen an den Start gehen werden, wird das Wetter zu einer weiteren Hürde, die es irgendwie zu meistern gilt. Der Veranstalter hat reagiert.

Aufgrund der Wetterprognose soll die Laufstrecke für das Wochenende angepasst werden. Ziel ist es demnach, mehr schattige Abschnitte zu nutzen, wie der Deutschen Presse-Agentur mitgeteilt wurde.

Darüber hinaus soll die Versorgung mit Wasser während des Wettkampfs ausgeweitet werden. Geplant ist den Angaben zufolge unter anderem ein größeres Kontingent an Trinkflaschen sowie Bechern an den jeweiligen Verpflegungsstationen.

Entlang der Strecke und im Zielbereich würden weitere Kühlmöglichkeiten wie Eisbäder und Duschvorrichtungen geschaffen. Im Bereich nach dem Ziel soll es Klimaanlagen in Zelten und eine Eis- sowie Wasserversorgung geben.