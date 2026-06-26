Brutale Hitze hat Auswirkungen auf Ironman-EM: So will Veranstalter den Sportlern helfen
Frankfurt am Main - Als wäre der Ironman in Frankfurt nicht hart genug! Die brutale Hitze, die auch die Mainmetropole in Hessen derzeit im Griff hat, wird für die Profis und Amateure Auswirkungen auf die Europameisterschaft haben.
Bis zu 39 Grad werden für den Sonntag erwartet, sogar die Marke von 40 Grad könnte geknackt werden. Für die Athletinnen und Athleten, die am Morgen an den Start gehen werden, wird das Wetter zu einer weiteren Hürde, die es irgendwie zu meistern gilt. Der Veranstalter hat reagiert.
Aufgrund der Wetterprognose soll die Laufstrecke für das Wochenende angepasst werden. Ziel ist es demnach, mehr schattige Abschnitte zu nutzen, wie der Deutschen Presse-Agentur mitgeteilt wurde.
Darüber hinaus soll die Versorgung mit Wasser während des Wettkampfs ausgeweitet werden. Geplant ist den Angaben zufolge unter anderem ein größeres Kontingent an Trinkflaschen sowie Bechern an den jeweiligen Verpflegungsstationen.
Entlang der Strecke und im Zielbereich würden weitere Kühlmöglichkeiten wie Eisbäder und Duschvorrichtungen geschaffen. Im Bereich nach dem Ziel soll es Klimaanlagen in Zelten und eine Eis- sowie Wasserversorgung geben.
Ironman in Frankfurt: Sicherheit sämtlicher Teilnehmer hat höchste Priorität
"Die Sicherheit der Teilnehmenden hat höchste Priorität. Daher kann medizinisches Personal, wie bei Ausdauersportveranstaltungen üblich, jederzeit eingreifen und Athletinnen oder Athleten aus dem Rennen nehmen, wenn es die gesundheitliche Situation erfordert", teilte der Veranstalter zu der erweiterten medizinischen Betreuung mit.
Entscheidend sei eine fortlaufende Überwachung der Entwicklung am Sonntag und ein Austausch mit dem Wetterdienst. Sollten die Bedingungen noch Anpassungen an einzelnen Abschnitten der Strecke notwendig machen, sei dies jederzeit möglich.
Sämtliche Profis, die in Frankfurt um den EM-Titel kämpfen werden, starten um 6.20 Uhr. Nur zehn Minuten später folgt der rollende Start der restlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Los geht der Ironman am Langener Waldsee. Die Schwimmstrecke umfasst 3,8 Kilometer. Danach steht die insgesamt 180 Kilometer lange Radstrecke quer durch die Mainmetropole und Wetterau an. Abschließend folgt der Marathon. Über 42,195 Kilometer geht es im letzten Teil des kräftezehrenden Wettkampfs entlang des Mainufers bis zum Ziel auf dem Römerberg.
Das offizielle Rennende, an dem der Zielschluss erfolgt, ist für 22 Uhr angesetzt.
Titelfoto: Andreas Arnold/dpa