Keine Lust auf Stress und Stau? Frankfurt informiert online über freie Plätze im Parkhaus
Von Isabell Scheuplein
Frankfurt am Main - Vorweihnachtlicher Stau in der Innenstadt, weil alle einen Parkplatz suchen? In Frankfurt zeigt jetzt ein Klick, wo noch Parkplätze frei sind – und wo es richtig eng wird. So finden Autofahrer stressfreier in das Zentrum.
Pünktlich zum vorweihnachtlichen Ansturm bietet die Stadt nun online einen Überblick über die Situation in vielen ihrer Parkhäuser. Dies solle die üblichen Bilder von Rückstaus an den Einfahrten verhindern, wurde am Mittwoch mitgeteilt.
Zu sehen ist die Zahl freier Plätze entsprechend ganz leicht auf der Webseite Mainziel.de.
Ein grüner Punkt mit einer Zahl kennzeichnet dabei ebenjene Häuser, die freie Parkplätze melden.
Die Daten würden auch in die zentrale Plattform für Verkehrsdaten übertragen, in welcher sie von Anbietern von Verkehrsinformationen abgerufen werden könnten. Es seien allerdings noch nicht alle Parkhausbetreiber dabei.
Titelfoto: Matthias Bein/dpa