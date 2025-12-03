Keine Lust auf Stress und Stau? Frankfurt informiert online über freie Plätze im Parkhaus

Frankfurt am Main - Vorweihnachtlicher Stau in der Innenstadt, weil alle einen Parkplatz suchen? In Frankfurt zeigt jetzt ein Klick, wo noch Parkplätze frei sind – und wo es richtig eng wird. So finden Autofahrer stressfreier in das Zentrum.

Die Suche nach einem Parkplatz in einem Parkhaus ist in Frankfurt jetzt deutlich einfacher geworden. (Symbolbild) © Matthias Bein/dpa

Pünktlich zum vorweihnachtlichen Ansturm bietet die Stadt nun online einen Überblick über die Situation in vielen ihrer Parkhäuser. Dies solle die üblichen Bilder von Rückstaus an den Einfahrten verhindern, wurde am Mittwoch mitgeteilt.

Zu sehen ist die Zahl freier Plätze entsprechend ganz leicht auf der Webseite Mainziel.de.

Ein grüner Punkt mit einer Zahl kennzeichnet dabei ebenjene Häuser, die freie Parkplätze melden.