Kothaufen auf dem Fahrersitz! Beamte machen ekelhaften Fund in Dienstwagen

Frankfurt am Main - Ein Kothaufen auf dem Fahrersitz, Urin im Bereich der Mittel- und Schaltkonsole sowie fehlende Teile der Funkelemente: Dieser Anblick bot sich Polizeibeamten in Frankfurt in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch.

Ein Dienstwagen der Polizei wurde beschädigt. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Wie das Polizeipräsidium der Mainmetropole am Donnerstag mitteilte, hatte eine Streifenbesatzung gegen 0.15 Uhr die abstoßende Entdeckung in ihrem Dienstwagen gemacht, den sie zwei Stunden vorher vor dem 1. Polizeirevier abgestellt hatte.

Das Fahrzeug sei auf "unbekannte Weise geöffnet und das Bedienelement des im Fahrzeug verbauten Funkgeräts gestohlen worden", hieß es. Beim Blick auf den Fahrersitz und die Armaturen dürften die Beamten wohl an der Menschheit gezweifelt haben.

Konkrete Hinweise auf den oder die Täter gab es nicht. Einige Stunden später, etwa gegen 5 Uhr am Morgen, wurde in Bockenheim dann jedoch eine Gruppe von Personen überprüft, die im Verdacht stand, durch das Sprühen von Graffiti in Frankfurt eine Sachbeschädigung begangen zu haben.