Familien-Eklat in Frankfurt: Polizei will helfen und wird selbst brutal attackiert

Frankfurt am Main - Auseinandersetzung eskaliert! Ein zunächst unübersichtlicher Streit unter mehreren Personen hat in Frankfurt-Höchst in der Nacht zum Samstag zu einem massiven Polizeieinsatz geführt. Was als Auseinandersetzung im familiären Umfeld begann, endete für eine 22-jährige Frau im Polizeigewahrsam.

Im Frankfurter Stadtteil Höchst kam es infolge eines Familienstreits zu einem Angriff auf Polizeibeamte. (Symbolfoto) © Montage: TAG24, Boris Roessler/dpa

Nach Angaben der Polizei meldete gegen 1.35 Uhr Zeugen eine Schlägerei mit sechs Beteiligten auf offener Straße im Bereich der Bolongarostraße. Es herrsche Chaos, hieß es unter anderem.

Als die alarmierten Streifen eintrafen, trafen sie auf die 22-Jährige und ihre beiden Geschwister.

Nach ersten Erkenntnissen soll die junge Frau zuvor Opfer häuslicher Gewalt durch ihren Partner geworden sein, der beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort war.

Während die Beamten versuchten, den Ablauf zu klären und Informationen über den flüchtigen Täter zu erhalten, richtete die 22-Jährige ihren Zorn plötzlich gegen die Einsatzkräfte.

Sie trat und schlug nach den Polizisten und musste in Gewahrsam genommen werden. Ihre Geschwister beschimpften währenddessen die Beamten sowie einen anwesenden Justizreferendar wüst.