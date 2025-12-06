Familien-Eklat in Frankfurt: Polizei will helfen und wird selbst brutal attackiert
Frankfurt am Main - Auseinandersetzung eskaliert! Ein zunächst unübersichtlicher Streit unter mehreren Personen hat in Frankfurt-Höchst in der Nacht zum Samstag zu einem massiven Polizeieinsatz geführt. Was als Auseinandersetzung im familiären Umfeld begann, endete für eine 22-jährige Frau im Polizeigewahrsam.
Nach Angaben der Polizei meldete gegen 1.35 Uhr Zeugen eine Schlägerei mit sechs Beteiligten auf offener Straße im Bereich der Bolongarostraße. Es herrsche Chaos, hieß es unter anderem.
Als die alarmierten Streifen eintrafen, trafen sie auf die 22-Jährige und ihre beiden Geschwister.
Nach ersten Erkenntnissen soll die junge Frau zuvor Opfer häuslicher Gewalt durch ihren Partner geworden sein, der beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort war.
Während die Beamten versuchten, den Ablauf zu klären und Informationen über den flüchtigen Täter zu erhalten, richtete die 22-Jährige ihren Zorn plötzlich gegen die Einsatzkräfte.
Sie trat und schlug nach den Polizisten und musste in Gewahrsam genommen werden. Ihre Geschwister beschimpften währenddessen die Beamten sowie einen anwesenden Justizreferendar wüst.
22-jährige Frau spuckt Polizistin ins Gesicht
Auch auf dem Weg zur Dienststelle beruhigte sich die Frau nicht. Da sie gefesselt war und keine weiteren körperlichen Angriffe ausführen konnte, spuckte sie einer Polizistin ins Gesicht.
Die 22-Jährige verbrachte die Nacht in einer Zelle und muss sich nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie wegen Beleidigung verantworten.
