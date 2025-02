Kult-DJ mit 60 Jahren im Baby-Glück: So heißt sein neugeborener Sohn!

"Die Geburt eines Kindes ist mehr als ein Anfang - sie ist ein Versprechen. Eine Erinnerung daran, dass die Zukunft voller Möglichkeiten ist und dass die Liebe die größte Kraft bleibt", schrieb der Musiker dazu in Englisch. "Die Welt wartet auf dich - und wir können es kaum erwarten, sie an deiner Seite neu zu entdecken."

Schon in den frühen 1980ern begann Sven Väth seine Karriere als DJ, die ihn schließlich zum gefeierten Weltstar machte. © Marijan Murat/dpa

2013 hatte sich Väth von seiner damaligen Frau Nina scheiden lassen, danach kam er mit der Italienerin Silvia zusammen, einer erfolgreichen Mode-Designerin.

Denkt der DJ nun daran, beruflich kürzerzutreten und sich stattdessen vollkommen auf seine Aufgaben als Papa zu konzentrieren? Keineswegs, denn zurzeit befindet sich Väth auf einer ausgedehnten Club-Tour, die voraussichtlich Mitte März in San Francisco enden wird und am heutigen Freitagabend im Frankfurter "Cocoon" haltmacht.

Zudem erscheint im April ein großformatiger Foto-Band mit dem Titel "4 Decades Behind the Decks: A Journey of Music, Magic, and Euphoria!", der - wie der Titel schon besagt - auf die mittlerweile mehr als 40 Jahre andauernde Karriere Väths zurückblickt.