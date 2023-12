Nach Tränen bei Promi-BB macht Dominik seiner Anna zum Jahrestag diese Liebeserklärung!

Frankfurt am Main - Zwei Jahre ist es her, dass der damalige " Bachelor " Dominik Stuckmann (31) seiner Favoritin Anna Rossow (35) die letzte Rose übergab. Seitdem sind die beiden ein Paar.

Unter anderem dieses Foto mit seiner Anna teilte Dominik Stuckmann (31) zum zweiten Jahrestag der beiden. © Dominik Stuckmann/Instagram

Am gestrigen Donnerstag haben Dominik und Anna nun ihren zweiten Jahrestag gefeiert. Und das nahm der Frankfurter zum Anlass für eine weitere ausführliche Liebeserklärung an seine Anna via Instagram.

"Die letzten 2 Jahre sind wie im Flug vergangen. Ich wache jeden Tag neben dir auf und realisiere an Tagen wie diesen, an denen ich willkürlich durch meine Fotoalben gehe, wie viel wir beide schon erlebt haben", schreibt Dominik. Dazu teilt er einige Fotos und Reels aus seiner gemeinsamen Zeit mit Anna.

"Wir sind nicht besser und nicht schlechter als andere, wir sind ein ganz normales Paar", meint der 31-Jährige außerdem.

Dazu führt er an: "Wir sind durch Höhen und Tiefen gegangen, aber das Wichtigste ist, dass wir weiter an unserer Liebe festhalten und an uns arbeiten. Tag für Tag."