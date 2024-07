Labrador-Schönheit wird plötzlich ihr Zuhause genommen: Der Grund ist unfassbar

Frankfurt am Main - Wer sich einen Hund zulegt, der sollte sich eigentlich mit sämtlichen Verpflichtungen, die damit einhergehen, auseinandersetzen. So viel Glück hatte Labrador-Dame Yuki mit ihren einstigen Besitzern leider nicht. Stattdessen landete sie in der Obhut des Tierschutzvereins Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V.