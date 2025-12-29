Ausgebüxt und in Zug gestiegen: Junge (7) sorgt an Weihnachten für Aufregung

Frankfurt am Main/Gießen - Ein sieben Jahre alter Junge ist an Heiligabend am Hauptbahnhof in Frankfurt ausgebüxt und alleine mit dem Zug nach Gießen gefahren.

Der Junge hatte mit seiner Mutter am Frankfurter Hauptbahnhof gestanden, als er plötzlich in einen abfahrenden Zug stieg. (Archivbild) © Andreas Arnold/dpa

Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, hatte das Kind am Vormittag zunächst gemeinsam mit seiner Mutter am Bahnhof gestanden.

Doch dann sei der Junge plötzlich alleine in einen Zug eingestiegen.

Ein Zugbegleiter habe sich des reiselustigen Siebenjährigen angenommen und das Bundespolizeirevier in Gießen verständigt, hieß es.

Dort hatte sich bereits auch die Mutter gemeldet und um Hilfe gebeten.