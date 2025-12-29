Ausgebüxt und in Zug gestiegen: Junge (7) sorgt an Weihnachten für Aufregung
Von Jenny Tobien
Frankfurt am Main/Gießen - Ein sieben Jahre alter Junge ist an Heiligabend am Hauptbahnhof in Frankfurt ausgebüxt und alleine mit dem Zug nach Gießen gefahren.
Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, hatte das Kind am Vormittag zunächst gemeinsam mit seiner Mutter am Bahnhof gestanden.
Doch dann sei der Junge plötzlich alleine in einen Zug eingestiegen.
Ein Zugbegleiter habe sich des reiselustigen Siebenjährigen angenommen und das Bundespolizeirevier in Gießen verständigt, hieß es.
Dort hatte sich bereits auch die Mutter gemeldet und um Hilfe gebeten.
"Die Streife des Bundespolizeireviers Gießen nahm den kleinen Ausreißer am Bahnsteig in Empfang und nahm ihn mit zur Dienststelle", sagte ein Polizeisprecher.
Dort habe die Mutter ihren Sohn am Mittag wieder in Empfang nehmen können.
Titelfoto: Andreas Arnold/dpa